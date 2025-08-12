Șase persoane reținute în București pentru trafic de droguri și constituirea unui grup infracțional

DIICOT a reținut, marți, șase persoane în București, suspectate că au constituit un grup infracțional organizat pentru trafic de droguri. Gruparea a introdus și comercializat canabis și cocaină în Capitală, iar unul dintre membri a vândut în mod repetat droguri de risc.

Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism a dispus reținerea a cinci bărbați și o femeie, cu vârste între 19 și 40 de ani, cercetați pentru constituirea unui grup infracțional organizat și trafic ilicit de droguri.

Din anchetă a rezultat că, între iulie 2024 și 18 martie 2025, pe raza municipiului București, gruparea a procurat și introdus în țară cantități importante de canabis și cocaină. Sub coordonarea liderului, prins în flagrant în martie 2025 și aflat în arest preventiv, grupul a depozitat drogurile în mai multe locații din Capitală, de unde le-a porționat și vândut consumatorilor.

În plus, un membru al grupului, în vârstă de 27 de ani, a comercializat repetat canabis în folosul grupării. Unul dintre complici se află în continuare în urmărire penală.

Judecătorul de drepturi și libertăți de la Tribunalul București urmează să analizeze propunerea procurorilor pentru arestarea preventivă a inculpaților pe o perioadă de 30 de zile.

Pe 18 martie 2025, un bărbat de 36 de ani a fost prins în București cu 27 kg canabis și 2 kg cocaină, aduse din Spania prin firme de curierat. Drogurile au fost preluate la Brașov împreună cu alți trei complici. Pentru a evita controlul, bărbatul a apelat la o firmă de tractări auto pentru a transporta mașina cu droguri în Sector 6. Pe 19 martie 2025, procurorii DIICOT au reținut trei persoane și au cerut arestarea preventivă, iar un alt complice a fost căutat.