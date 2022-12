Arta schimba jocul in business. 10 mari companii din Romania au integrat arta in business in 2022

In doar zece luni de la lansare, 10 companii multinationale si antreprenoriale, cu un impact de peste 100.000 de angajati pe piata muncii, au accesat servicii integrate de arte vizuale - in eforturile de accelerare a transformarii, consolidarii reputatiei si adaptarii mindset-ului organizational la un context macroeconomic in continua schimbare.

Concret, arta creşte productivitatea, inspira angajatii, scade stresul si anxietatea, iar conform statisticilor internationale, expunerea la lucrari de arta reduce stresul si anxietatea angajatilor cu pana la 50% din cazuri.

Astfel, organizatii precum Argus Audit (servicii din domeniul financiar), Corporate Office Solutions (liderul pietei de fit-out), Kuehne+Nagel (transport si logistică), clinica Medi Spa din Cluj-Napoca, Signify (solutii pentru iluminat), Smyk (jucarii), sau Promelek XXI (instalatii si echipamente electrice) s-au numarat anul acesta intre companiile care au ales arta atat ca instrument de business, cat si de engagement al angajatilor, partenerilor sau clientilor.

„Arta este un catalizator de schimbare si progres. Atunci cand vremurile se schimba, este nevoie de inovatie si valoare adaugata reala, nu pe hartie. Companiile din Romania au inteles ca prin arta pot aduce identitatii lor o dimensiune noua, de valoare. Se pot repozitiona in business, isi consolideaza sau reseteaza cultura organizationala. Iar principalii castigatori sunt chiar angajatii si clientii. De altfel, cred ca atunci cand traim transformarile fundamentale ale societatii nu mai putem actiona la fel asteptand mereu alte rezultate”, declara Andrei Breahna, fondator Art Set by GAEP.

Serviciul integrat de arte vizuale Art Set by GAEP este unic in lume la acest moment, fiind o idee 100% dezvoltata in Romania. Platforma, creata de fondatorii galeriei de arta contemporana GAEP, una dintre cele mai active galerii din Europa de Sud Est, a fost lansat anul acesta, in urma cu doar 10 luni.

„Proiectul a adus aer proaspat in mediul nostru de lucru, starnind curiozitatea si aprecierea colegilor pentru arta. În acelaşi timp, oferim vizibilitate artistilor talentati din comunitatea locala, prin incurajarea unei mentalitati deschise si consolidarea sentimentului de apartenenta,” precizeaza Plamen Penev, director national, Kuehne+Nagel Romania.

Companiile active in Bucuresti si Cluj, in special din domenii precum retail, consultanta, transport si solutii logistice, iluminat profesional sau design in spatii de lucru, sunt cele care au solicitat preponderent serviciile Art Set, precum: arta la birou sau experiente culturale customizate pentru stakeholderii interni si externi.

„Un beneficiu al asocierii dintre business si arta este cultura organizationala. Pandemia ne-a determinat sa ne adaptam unor provocari particulare, greu de anticipat. Vorbim despre coeziunea echipei si motivarea colegilor in momente dificile”, mentioneaza Christophe Weller, CEO & Founder Corporate Office Solutions.

Arta motiveaza angajatii si accelereaza productivitatea la job

Un studiu din Marea Britanie arata ca 61% dintre angajati sunt consumatori de arta iar artistii ii inspira sa gandeasca si sa lucreze mai mult creativ. In plus, arta schimba intreaga dinamică a locului: 93% dintre participantii la acelasi studiu sunt de acord ca arta deschide spatiul, facandu-l mai primitor pentru angajati si vizitatori.*

Razvan Copoiu, CEO Signify: „Cand ne raportam la cultura organizationala, ne diferentiem printr-o abordare out-of-the box, accentuand si valorile companiei. Colaborarea cu GAEP reprezinta deschiderea catre un nou mindset marcat de creativitate si agilitate – atribute ce ne caracterizează si care depasesc granitele dintre companie si parteneri.”

Din punctul de vedere al performantei, statisticile arata ca angajatii care beneficiaza de lucrari de arta in birouri, lucreaza cu 15% mai rapid si generează mai putine erori decat cei din birouri liniare. Din punctul de vedere al productivitatii, aceasta creste cu 30% in cazul birourilor imbogatite prin arta.

Arta este, de asemenea, asociata cu wellbeing-ul, unul dintre conceptele – cheie ale ultimilor ani in politicile de HR: potrivit specialistilor internationali, arta reduce stresul cu pana la 78%.

Andrei Martin, director medial si owner, clinica Medi Spa Cluj: „Conceptul MedicalSpa implica atingerea unei stari de bine, sa te simti in cea mai buna forma fizica si psihica atat prin medicina de varf, cat si prin rafinament si personalizare. GAEP Gallery a dat clinicii culoare la propriu. Un spatiu imbogatit de arta devine expresiv, atrage si destinde. Ne dorim ca pacientii si clientii nostri, odata veniti la noi, deci in contact cu arta, sa simta ca sunt intr-un loc deosebit si in siguranta.”

Cum functioneaza GAEP Art Set si care au fost cele mai frecvente solicitari in 2022?

Prin intermediul Art Set, companiile beneficiaza de opere de arta fizice si digitale, la un cost eficient sau programe variate, bazate pe artele vizuale, care contribuie la atingerea obiectivelor de business, de employee & client engagement.

Karoly Nagy, General Manager, Promeleck XXI: „Art Set ne dezvaluie o forma inovativa de a ne conecta la viitor, prin operele de art din sediu si workshopurile gandite impreuna. Ne propunem sa discutam, intr-o maniera complet noua, teme conectate business-ului, cum fi protecţia mediului, precum si subiecte de interes pentru colegi, ca de exemplu viitorul muncii. Prin arta de la birou ne redescoperim mai creativi, pentru ca arta ne ajuta in propria dezvoltare."

Cele mai frecvente solicitari anul acesta au fost:

Expozitiile temporare : lucrari de arta expuse pentru o perioada de circa 6 luni la sediul companiilor, pentru a incuraja creativitatea, dar si revenirea angajatilor la birou post – pandemie.

: lucrari de arta expuse pentru o perioada de circa 6 luni la sediul companiilor, pentru a incuraja creativitatea, dar si revenirea angajatilor la birou post – pandemie. Seminarii de cultura organizationala , sustinute de grupuri multidisciplinare de experti – reprezentanti ai galeriei GAEP, artisti, curatori, antreprenori culturali, strategi in cultura organizationala, in sprijinul programelor şi strategiilor de transformare organizationala si adaptare a mindset-ului la schimbare.

, sustinute de grupuri multidisciplinare de experti – reprezentanti ai galeriei GAEP, artisti, curatori, antreprenori culturali, strategi in cultura organizationala, in sprijinul programelor şi strategiilor de transformare organizationala si adaptare a mindset-ului la schimbare. Tururile de arta ghidate sau evenimente private la galerie si in alte spatii alternative neconventionale, adresate segmentului corporate.

Art Set este o solutie integrata de arta pentru companii si stakeholderi interni & externi. Raspunzand strategiilor de transformare si crestere, solutia contribuie la consolidarea reputatiei si a valorii de brand. Cu scopul de a facilita o schimbare de mindset, Art Set by GAEP propune componente precum expozitii de arta la birou, seminarii care abordeaza teme sociale actuale (sustenabilitatea, protectia mediului, diversitatea si incluziunea, viitorul oraselor, viitorul muncii) sau evenimente de arta personalizate.

* (1) Sondajul Making Art Work in the Workplace, condus de International Art Consultants în parteneriat cu British Council for Offices. (2) Studiu realizat de University of Exeter's School of Psychology.