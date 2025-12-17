Au fost lansați doi noi sateliți Galileo. Sistemul UE are 4,5 miliarde de utilizatori

Operațiunea desfășurată la portul spațial european din Kourou are ca obiectiv principal consolidarea sistemului de navigație prin satelit Galileo al UE.

Noii sateliți adaugă capacitate constelației Galileo și susțin siguranța pe termen lung a sistemului.

Sistemul european este considerat lider global în domeniu, oferind o acuratețe superioară rivalilor săi și fiind integrat în viața a miliarde de persoane.

„Galileo este cel mai precis sistem de navigație prin satelit din lume și este utilizat de aproximativ 4,5 miliarde de oameni din întreaga lume. Acest sistem european de sateliți oferă servicii precise de poziționare și de sincronizare, oferind o precizie de aproximativ un metru și până la 20 de centimetri prin intermediul serviciului său de înaltă precizie”, potrivit Comisiei Europene.

Serviciile vor sprijini utilizările de zi cu zi, cum ar fi răspunsul în cazuri de urgență, navigația pentru autoturisme, nave, trenuri și drone, precum și calendarul pentru telecomunicații și tranzacții financiare. Înainte de a deveni complet operaționali, noii sateliți vor intra într-o etapă de testare și calibrare pe orbită.

„Galileo este finanțat de Uniunea Europeană și gestionat de Comisia Europeană. Serviciile sistemului sunt operate de Agenția UE pentru Programul spațial, dezvoltarea tehnică fiind sprijinită de Agenția Spațială Europeană și de partenerii industriali europeni”.