Automobile Bavaria preia de la grupul românesc Aliat dealerul BMW din Târgu Mureş

Businessul era operat prin intermediul companiei Xcars Store, cu afaceri de 42,4 mil. lei în 2021, plus 54% versus anul anterior şi cu 34% mai mari decât în 2019.

Omul de afaceri Alin Mureşan este însă acţionar în mai multe firme prin care operează grupul Aliat, acestea având afaceri cumulate de peste 250 mil. lei anul trecut, arată datele de pe platforma de analiză a companiilor Confidas.ro. Xcars este cel mai tânăr business din grup, fiind fondat acum cinci ani, potrivit oficialilor Aliat, grup activ pe piaţă de mai bine de două decenii.

„Într-un sector extrem de competitiv şi într-o perioadă foarte scurtă am reuşit să startăm şi scalăm dealer-ul BMW (...). Într-o perioadă cu multe provocări, în care mulţi actori locali îşi concentrau atenţia pe depăşirea acestora, noi (...) am reuşit o creştere sănătoasă şi constantă. Am încheiat anul 2021 cu o cifră de afaceri cu 34% mai mare faţă de performanţa înregistrată înainte de pandemie, în 2019”, spune Alin Mureşan, proprietarul grupului Aliat ce numără circa 300 de salariaţi. Grupul va opera în continuare Aliat Auto – vânzări şi service Mercedes-Benz, service Autorizat Maybach & SLR şi Aliat AMS – vanzari Volkswagen si service Volkswagen, Audi, Skoda şi Seat.

Grupul Aliat a fost asistat pe parcursul întregului proces de tranzacţie de o echipă integrată de consultanţi şi avocaţi ai PwC România şi D&B David şi Baias, care a inclus servicii de asistenţă de tip M&A/ lead-advisory, asistenţă juridică şi fiscală.

Cumpărătorii au fost asistaţi de echipa de avocaţi ai Voicu, Georgescu şi Asociaţii.

Valoarea dealului nu a fost făcută publică.