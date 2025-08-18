India propune reducerea impozitelor pe autoturismele mici, în contextul în care reforma lui Modi stimulează piața bursieră

Administrația Modi a dezvăluit în weekend planurile celei mai mari reforme fiscale din 2017, iar consumatorii, companiile auto și de asigurări vor fi probabil cei mai mari câștigători atunci când prețurile produselor vor scădea din octombrie, odată ce reforma va fi aprobată.

Guvernul federal a sugerat reducerea GST pentru autoturismele mici pe benzină și motorină de la 28% în prezent la 18%, a declarat sursa direct implicată în această chestiune. GST pentru primele de asigurare de sănătate și de viață ar putea fi, de asemenea, redusă la 5% sau chiar la zero de la 18% în prezent, a declarat aceeași sursă.

Piețele indiene au urcat luni, indicele de referință Nifty înregistrând o creștere de 1.3%, fiind pe cale să înregistreze cea mai bună zi din ultimele trei luni. Acțiunile din sectorul auto au înregistrat, de asemenea, o creștere, potrivit Reuters.

Reducerile fiscale „ar spori accesibilitatea, ar stimula consumul și ar face bunurile esențiale și de lux mai accesibile pentru o populație mai largă”, a declarat Mahesh Nandurkar, analist de acțiuni la Jefferies, într-o notă.

„Maruti (Suzuki) ar trebui să fie cel mai mare beneficiar al acestei potențiale reduceri”, a adăugat el.

Reducerile fiscale semnificative vor afecta veniturile guvernului

Reducerile fiscale semnificative propuse de Modi vor afecta veniturile guvernului, dar sunt apreciate de mediul de afaceri și de analiștii politici, care afirmă că acestea îi vor consolida imaginea în contextul conflictului comercial cu Washingtonul.

Oficialii guvernului federal au declarat în weekend că New Delhi a propus doar două rate de impozitare – 5% și 18% – în cadrul structurii reorganizate. Cea mai mare rată, de 28%, va fi eliminată.

Noua propunere va impune însă o taxă de 40% pentru 5-7 „bunuri viciate”, precum produsele din tutun și articolele de lux.

Anunțul nu va intra în vigoare până când Consiliul GST, prezidat de ministrul federal al finanțelor și format din reprezentanți ai tuturor statelor, nu își va da acordul. O reuniune este preconizată pentru luna octombrie.

Ministerul finanțelor din India nu a răspuns la e-mailul în care i se solicita un comentariu.

Acțiuni zoom

Vânzările de mașini mici, definite ca fiind cele cu o capacitate a motorului sub 1200 cmc pentru vehiculele pe benzină și 1500 cmc pentru cele diesel și cu o lungime de maximum 4 metri, au încetinit în ultimii ani, deoarece cumpărătorii au trecut la SUV-uri mai mari, cu mai multe funcții.

Mașinile mici au reprezentat o treime din cele 4.3 milioane de autoturisme vândute pe cea de-a treia piață auto din lume în ultimul an fiscal, în scădere de la aproape 50% înainte de COVID, potrivit datelor din industrie.

Reducerea taxelor va fi un mare câștig pentru Maruti, a cărei cotă de piață a scăzut la aproximativ 40% de la peste 50% în ultimii cinci ani, pe măsură ce vânzările de mașini mici, precum Alto, Dzire și Wagon-R, au scăzut.

Segmentul reprezintă jumătate din toate mașinile vândute de Maruti, deținută în majoritate de Suzuki Motor din Japonia. Producătorii de automobile Hyundai Motor India și Tata Motors vor avea, de asemenea, de câștigat.

Ce se va întâmpla cu mașinile cu o capacitate mai mare a motorului

Mașinile cu o capacitate mai mare a motorului, care în prezent sunt supuse unei taxe GST de 28% și unei taxe suplimentare de până la 22%, ceea ce duce la o taxă totală de aproximativ 50%, ar putea beneficia de o nouă rată specială de 40%, a declarat sursa.

Sursa guvernamentală a adăugat că se finalizează detaliile pentru a se analiza dacă ar trebui impuse taxe suplimentare peste cele 40%, pentru a menține incidența fiscală totală pentru mașinile mari la același nivel, între 43% și 50%.

Pe de altă parte, penetrarea asigurărilor în India rămâne scăzută, la 3.8% din PIB, în 2024, potrivit firmei de cercetare Swiss Re Institute. Companiile consideră că reducerea GST va contribui la creșterea vânzărilor de produse de asigurare.

Acțiunile producătorilor de automobile precum Maruti, Mahindra & Mahindra, Hero MotoCorp, Bajaj Auto și Eicher Motors au crescut cu 2% până la 8% în tranzacțiile matinale.

Acțiunile companiilor de asigurări precum ICICI Prudential, SBI Life și LIC au crescut cu 2% până la 4%.