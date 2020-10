Banca Mondială a promovat România în rândul ţărilor cu venituri mari

Banca Mondială a promovat în 2020 R­o­mânia în rândul ţărilor cu venituri mari (high income), de peste 12.535 dolari brut pe an, pe cap de locuitor, după ce cu un an înainte plasase economia locală în rândul ţă­rilor cu venituri medii superioare (upper middle income).

Potrivit Băncii Mondiale, România avea la finele lui 2019 un venit brut naţional pe cap de locuitor de 12.630 dolari, faţă de 11.290 dolari în 2018. Statistica are la bază venitul brut naţional aferent anului trecut şi nu reflectă impactul crizei generate de COVID19. Datele colectate anual de Banca Mon­dială plasează ţările în patru categorii, res­pectiv cele cu venituri mici (sub 1.036 dolari), venituri medii inferioare (1.036 – 4.045 dolari), venituri medii supe­rioare (4.046 – 12.535 dolari) şi venituri mari (> 12.535 dolari).

În clasamentul din acest an, şapte ţări au fost promovate în categorii superioare, res­pec­tiv Benin, Indonezia, Mauriţius, Nauru, Nepal, România şi Tanzania. În acelaşi timp, au fost retrogradate Algeria, Sri Lanka şi Sudan, unde venitul brut naţional s-a diminuat. Datele Eurostat publicate în iunie arată că produsul intern brut pe cap de locuitor al României exprimat în paritatea puterii de cumpărare standard (PPS) a fost în 2019 la 69% din media UE, faţă de 66% cu un an înainte. Ţările din estul Europei au reuşit să-şi majoreze nivelul de trai de la an la an, continuând astfel procesul de dez­voltare către nivelurile medii ale UE.

Un PIB per capita în PPS mai mic decât cel al României îl are Grecia (68% din media UE), Croaţia (65% din media UE) şi Bulgaria (53% din media UE). Însă această sărăcie înseamnă bogăţie, dacă o raportăm nu la nivelul Europei, ci la ansamblul lumii.