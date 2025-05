Becali, la ieșirea de la consultările cu partidele: „Românii care au bani în bănci să investească în companiile de stat”

Prezent la consultările cu partidele de la Cotroceni din această seară, George Becali a fost de părere că varianta unui premier tehnocrat este cea mai bună: „Ca să nu fie discuții, poate ar fi mai bine cu premier tehnocrat, e mai bine așa. I-am dat un sfat de înțelepciune, bătrânesc”, a spus Becali la ieșirea de la discuțiile informale cu președintele României.

Acesta a susținut creșterea TVA, pentru recuperarea deficitului bugetar: „Românii care au bani în bănci să investească în companiile de stat. Eu am spus și de TVA. Părerea mea e că unde e 19 lei, e și 20 de lei. Păi contează un leu? E un leu. Președintele nu a vorbit, doar și-a notat niște lucruri. PSD are dreptate când vorbește de impozit progresiv. Vrem noi sau nu vrem, PSD are oameni care pot să conducă. Așa s-a întâmplat”.

„El, săracul, e distrus”

Întrebat dacă a mai vorbit cu Simion și de ce crede că acesta nu a fost prezent la consultări, Becali a spus: „El are o traumă! El două săptămâni a fost președintele României. Visa ca o să fie președintele României. Ce discurs o să țină, ce o să facă, cum o să facă… Pune-te în locul lui. El, săracul e distrus. Nu poți să vii la omul care te-a bătut. Când o să se liniștească, o să vorbească cu el, că el (Nicușor Dan, n. red.) o să-nțeleagă, că (Simion) nu-i băiat rău, e orgoliul lui. L-am sunat, că eu nu am nimic cu el. I-am zis să lupte peste 3 ani jumate. Gata cu scandalul. Gata cu războiul. Nu merge așa. Pace”.

Becali a spus că a contribuit la cheltuielile din campanie și că a arătat toate facturile în direct, la televizor: „Cum n-am contribuit la campanie? Le-am plătit toate facturile, nu am dat la partid. Îți spun eu, c-ai intrat pe imaginea mea in Parlament, tu ești milog! Sunt oameni care-mi mulțumesc frumos c-am salvat țara”.