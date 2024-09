Bloomberg: România se pregăteşte să vândă primele sale obligaţiuni pe piaţa japonează

Astfel, Guvernul de la Bucureşti a mandatat Daiwa Securities Group Inc., Mizuho Financial Group Inc., Nomura Holdings Inc. şi SMBC Nikko Securities Inc. în calitate joint lead managers pentru potenţialele titluri verzi denominate în yeni, cu scadenţe cuprinse între 3 şi 20 de ani, potrivit surselor Bloomberg. Se aşteaptă ca tranzacţia să fie lansată în viitorul apropiat, în funcţie de condiţiile pieţei.

Cea mai mare economie din Balcani îşi lărgeşte baza de investitori după ce a crescut necesarul brut de finanţare pentru acest an la 217 miliarde de lei (49 de miliarde de dolari) de la o estimare anterioară de 180 de miliarde de lei, din cauza unui deficit bugetar mai mare decât se preconiza. Guvernul nu a reuşit să reducă cheltuielile şi a aprobat, de asemenea, o creştere mare a pensiilor înainte de alegerile din noiembrie şi decembrie, notează Bloomberg, citat de Ziarul Financiar.

Demersul României urmează vânzărilor efectuate de Ungaria şi Slovenia, care au emis recent datorii în moneda japoneză.​