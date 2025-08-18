Dani Mocanu, premiat cu diplomă de excelență de primarul unei comune. Peste 80.000 de euro cheltuiți de administrația locală

La Lunca Ilvei, primăria și Consiliul Local au aprobat un buget de 400.000 de lei pentru „Festivalul Cântecului, Portului și Jocului Ilvean”. Totuși, în locul artiștilor tradiționali, scena a fost dominată de maneliști celebri – Dani Mocanu, Culiță Sterp și Tzancă Uraganul – care, deși au fost cap de afiș, nu au legături evidente cu tradițiile zonei, potrivit Bistritaexpres.ro.

Controversele au crescut și mai mult după ce primarul Flaviu Lupșan i-a oferit personal lui Dani Mocanu diploma de excelență, un gest considerat neobișnuit, având în vedere că interpretul nu are vreo conexiune culturală cu Valea Ilvelor.

Pe de altă parte, momentul a avut loc chiar la primul concert susținut de artist după ce a scăpat de condamnarea la 6 ani și jumătate de închisoare pentru proxenetism. Instanțele de apel nu au mai judecat cazul pe fond, întrucât faptele au fost prescrise, lucru confirmat de Curtea de Apel Ploiești la 12 august 2025.

Rețelele sociale, în special TikTok, s-au umplut cu filmări din timpul acordării distincției. Vizibil încântat, Dani Mocanu a spus: „E o bucurie și o onoare să primesc o diplomă de excelență din partea primarului… Gălăgia!”.

Cum s-a împărțit bugetul de 400.000 lei la Festivalul din Lunca Ilvei

Primăria Lunca Ilvei a alocat 400.000 lei (80.000 euro) pentru ediția a X-a a Festivalului Cântecului, Portului și Jocului Ilvean. Banii au fost gestionați prin SEAP, mare parte din sumă mergând către prestațiile artistice și logistica evenimentului.

Prestații artistice – 250.000 lei

Muzică populară: 4 interpreți – 127.500 lei

Muzică etno: 1 interpret – 55.000 lei (≈ 11.000 euro pentru un singur artist)

Muzică dance: 3 interpreți – 63.500 lei

Prezentator: 4.000 lei pentru o seară

Foc de artificii – 25.210 lei

Firma din Monariu (Budacu de Jos) a încasat echivalentul a 5.000 euro

Scena și echipamente tehnice – 42.500 lei

Firma S.C. SOUNDTECHNIK SRL a furnizat scenă, sonorizare 50 kw, lumini, ecrane LED, generatoare, camere video și personal tehnic pentru o zi de eveniment

Filmări și difuzare TV – 10.000 lei