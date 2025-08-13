Dominic Fritz, despre actualul deficit bugetar: Este o crimă față de următoarea generație

Șeful USR, partid aflat la Guvernare, menționează într-o postare pe Facebook că sunt necesare măsurile fiscale pe care pe pregătește Executivul, pentru a opri deficitul, potrivit Gândul.

„Deficitul pe care îl avem acum este o crimă față de următoarea generație. Copiii și tinerii noștri vor plăti factura. De aceea, trebuie să oprim acest deficit. Știu că e greu. Dar nu avem încotro”, spune Fritz.

Guvernul pregătește pachetul 2 al măsurilor fiscale, însă fără o decizie luată în Coaliție, măsurile nu se vor concretiza. Mai mult, în varianta în care Guvernul își va asuma pachetul 2 în Parlament, liderul AUR a anunțat că va depune moțiune de cenzură și că speră să aibă de partea sa parlamentari ai PSD și chiar PNL.