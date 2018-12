BNR: PIB-ul pe cap de locuitor a crescut de 26 de ori, în ultimii 100 de ani

Liviu Voinea, viceguvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR), a afirmat, marţi, că, de la Marea Unire până la finele acestui an, Produsul Intern Brut (PIB) pe cap de locuitor al României a crescut de 26 de ori.

„În ultima 100 de ani, Produsul Intern Brut pe cap de locuitor a crescut, în termeni comparabili, de 26 de ori, nu cu 260%, ci, mai exact cu 2.652%. În primii cinci ani de la Marea Unire, PIB-ul pe locuitor a crescut cu 36%”, a afirmat Liviu Voinea, viceguvernatorul BNR, în cadrul lansării cărţii „Un veac de sinceritate. Recuperarea memoriei pierdute a economiei româneşti: 1918 - 2018”, pe care a coordonat-o.

La realizarea cărţii au participat şapte economişti din cadrul BNR: Alexandra Cojocaru, Brînduşa Costache, Veaceslav Grigoraş, Horaţiu Lovin, Camelia Neagu, David Orţan şi Andrei Tănase.

PIB-ul pe cap de locuitor din 1918 a fost de 866 de dolari, iar pentru acest an este estimat, în carte, un PIB pe cap de locuitor de 23.323 de dolari.

„Mai corect este anul 1919, pentru că acela a fost primul an cu toate provinciile reunite, un an complet”, a punctat Voinea. În acel an, PIB-ul pe cap de locuitor a fost 861 de dolari, iar până în 1926 a urmat o creştere rapidă, la 1.299 de dolari pe cap de locuitor.

„Apoi, în restul perioadei interbelice, economia a fost măcinată de mai multe recesiuni şi creşterea a fost mai modestă până la sfârşitul celui de-Al Doilea Război Mondial”, a mai spus Voinea.

