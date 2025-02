Burduja recunoaşte că România a importat gaz din Ungaria. Ministrul nu exclude noi importuri, pentru că "e ger". Ce se întâmplă cu facturile noastre?

Sebastian Burduja a fost întrebat, luni, la Digi24, dacă este adevărat că România a importat vineri gaze din Ungaria pentru acoperirea consumului intern şi a recunoscut că informaţia este reală.

„Da, a existat un volum de până în 2 milioane de metri cubi pe care l-am importat din Ungaria la un consum total de 50 de milioane de metri cubi. Deci, vă daţi seama, vorbim de o cantitate totuşi mică”, a spus Burduja.

În contextul în care Ungaria depinde foarte mult de gazele ruseşti, Burduja a precizat că este cunscut acest fapt, că Ungaria importă destul de mult gaze din Rusia, dar nu doar din Rusia.

„Aceste volume de gaze importate de România au fost cumpărate de pe piaţa lor liberă, dacă vreţi. De pe bursa lor de mărfuri, cum se întâmplă în România. Şi atunci este greu să ne dăm seama exact sursa acestor gaze. Numai cei care le-au importat, deci fornizorii sau traderii, în funcţie de cine a făcut această tranzacţie, ar puteexclude acest scenariu (să fie gaze ruseşti - n.r.). În general, cum se întâmplă şi cu gazele cumpărate, de exemplu, de OMV Petrom din Turcia, vin cu o garanţie, că nu sunt gaze ruseşti. Deci putem să avem un nivel de confort. Indiferent, în general, în februarie, şi vreau ca românii să nu-şi facă griji, pentru că au existat tot felul de teorii ale conspiraţiei: nu există un scenariu în care România să rămână fără gaz. În general, în februarie, când nivelul acesta de înmagazinare gaz scade în România, şi ăsta se întâmplă fiecare an, este undeva la peste 40% azi, deci, peste ţinta impusă de Uniunea Europeană, ne-am achitat de toate aceste obligaţii. E adevărat, cu cât scade nivelul, cu atât capacitatea de extracţie din depozite scade şi ea, şi am avut şi avem în continuare un episod de frig”, a explicat sebastian Burduja.

Ministrul nu exclude ca România să trebuiască să importe în continuare gaze, pentru că e ger.

„Cel mai probabil (vom mai importa - n.r.). Asta e o decizie de piaţă (dacă vom importa tot din Ungaria - n.r.). Deci, traderii, fornizorii importă de unde este mai ieftin. Dacă va fi mai ieftin, de exemplu, din Turcia, vor importa din Turcia, din Ungaria sau din alte zone. Mai trebuie spus un lucru, România susţine şi Republica Moldova. Şi cred că este o datorie morală să o facem. Şi acolo sunt volume importante. Au fost zile în care am exportat şi 10 milioane de normal metri vubi, deci de 5 ori decât s-a importat din Ungaria în ziua de vineri, aşa cum spuneaţi. Şi o facem în termeni comerciali. Deci nu dăm aceste gaze gratis, cum am mai auzit teoriale conspiraţiei, o facem în termeni comerciali, dar e important că avem aceste gaze şi avem acest gazoduct Iaşi - Ungheni, deci interconectarea cu fraţii noştri de peste Prut”, a mai spus Burduja.

Ministrul Energiei a mai fost întrebat despre întârzierea facturilor la energie , unele chiar din luna octombrie.

„Depinde de furnizor. Dacă este Hidroelectrica, în trecut am mai avut întârziere, dar pe parcursul ultimului an s-au reglat foarte multe şi îi felicit pe această cale, pentru că ei au luat, practic, partea de furnizare de la zero. Era o companie care doar producea energie electrică în hidrocentrale. La fel, Romgazul va intra până la finalul acestui an pe partea de furnizare, deci va putea să ofere nişte preţuri foarte competitive”, a răspuns Burduja.

El le-a recomandat consumatorilor cărora le-au întârziat facturile să îi scrie la sebastian.burduja@energie.gov.ro şi le promite că le va răspunde personal.