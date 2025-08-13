Burduja: Încă 2751 MW noi capacităţi de producţie de energie vor fi realizate prin mecanismul CfD

„Când am preluat Ministerul Energiei am promis să revitalizez investiţiile, după foarte mulţi ani de stagnare, şi să atragem bani europeni fără precedent pentru sectorul energetic. Aşa am ajuns ca, după 2 ani de activitate zi de zi în minister, când am făcut bilanţul, să centralizăm 14 miliarde de euro fonduri nerambursabile, la care se adaugă cofinanţările beneficiarilor, probabil peste 25 miliarde de euro în total — bani pe care i-am pus să lucreze pentru dezvoltarea energetică a ţării. 3 miliarde de euro sunt fonduri europene obţinute exclusiv pentru mecanismul CfD (Contracte pentru Diferenţă), care au scopul de a construi noi parcuri fotovoltaice şi eoliene în România. Energie ieftină şi curată. Anul trecut am organizat prima licitaţie CfD şi am semnat contracte pentru 1528 MW eolian şi solar. Acea primă rundă a fost un succes, atribuindu-se toată capacitatea scoasă la licitaţie, iar preţurile minime au fost cu 35-40% mai mici faţă de preţurile maximale de exercitare”, spune Sebastian Burduja pe Linkedin.

Aesta afirmă că atunci a promis să nu se oprească şi să organizeze a doua rundă de licitaţie.

„În data de 12 mai, cu aproximativ o lună înainte de încheierea mandatului, am lansat a doua licitaţie, iar astăzi (miercuri – n.r.) avem rezultatele. 1488 MW noi în parcuri fotovoltaice şi 1263 MW noi în parcuri eoliene se vor construi în România în următorii ani. Rezultatul la licitaţia pentru capacităţile fotovoltaice este efectiv spectaculos, preţurile licitate de investitori fiind mai mici cu aproximativ 20% faţă de cele înregistrate anul trecut la prima licitaţie, iar cel mai mic preţ care a fost licitat este cu 50% mai mic faţă de preţul maximal! Sunt rezultate care ne-au depăşit aşteptările. Asta înseamnă transparenţă, concurenţă pe bune, licitaţii corecte. Asta înseamnă să îţi asumi să faci lucruri care nu s-au mai făcut niciodată în România, aşa cum este mecanismul CfD. Succesul acestor două runde, din care vor rezulta 4279MW noi pentru energia României, confirmă că nu m-am luptat degeaba cu toţi cei care voiau să anulăm acest mecanism de investiţii, cu bani europeni”, mai spune Burduja.

Fostul ministru reafirmă faptul că singura soluţie pentru a avea preţuri mici la energie este să se investească masiv în noi capacităţi de producere.

„În 2024 am pus în funcţiune noi capacităţi de producere mai mult decât s-au pus în 8 ani dinainte la un loc. Iar la stocare, aproape inexistentă la începutul mandatului meu, am avut o creştere fulminantă, de 25 de ori, de la 16 MWh la 404,9 MWh. Asta este calea de urmat şi pe mai departe, iar roadele se vor vedea din plin în următorii ani”, mai spune Burduja.