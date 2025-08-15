Bursele europene au deschis în creștere, cu summitul Trump–Putin în prim-plan / Euro s-a apreciat cu 0,22% față de dolar

Principalii indici bursieri europeni au început tranzacțiile de vineri pe verde, în timp ce atenția globală era concentrată asupra viitoarei întâlniri dintre președintele Statelor Unite, Donald Trump, și omologul său rus, Vladimir Putin, în Alaska, ceea ce a stârnit un optimism prudent cu privire la încheierea războiului din Ucraina, scrie Baha .

Pe plan economic, participanții la piață au analizat cel mai recent raport privind starea economiei Elveției și produsul intern brut al acesteia.

Indicele DAX a crescut cu 0,60%, iar Euro Stoxx 50 a urcat cu 0,53% la ora 10:00 (ora României). BMW a condus creșterile ambilor indici, cu un avans de 2,09%.

FTSE 100 a avansat cu 0,44%, susținut de o creștere de 2,43% a companiei Antofagasta. CAC 40 a urcat cu 0,59%, cu Stellantis în creștere cu 1,47%.

Euro s-a apreciat cu 0,22% față de dolar, tranzacționându-se la 1,16729 USD la ora 9:58 (CET) / 10:58 (ora României). În același timp, lira sterlină a câștigat 0,18% față de dolar, ajungând la 1,35538 USD.