Cât costă o noapte pe litoral în septembrie: tarifele hotelurilor din stațiunile românești

Federația Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR) anunță că ediția de toamnă a programului „Litoralul pentru toți” a avut un început foarte bun. De la prima zi, aproape toate locurile din hotelurile participante s-au ocupat.

Cererea a fost atât de mare încât s-au epuizat și biletele de tren spre litoral, ceea ce înseamnă că interesul românilor pentru vacanțe pe litoral este în continuare foarte ridicat, chiar și în acest sezon.

„Încă din prima zi, aproape toate locurile puse la dispoziție de hotelurile înscrise în program au fost ocupate. Cererea s-a dovedit atât de mare, încât au fost epuizate și locurile la trenurile cu destinația litoralului, ceea ce demonstrează atractivitatea programului și dorința românilor de a-și petrece vacanțele pe litoralul românesc chiar și în extrasezon”, arată reprezentanții FPTR.

Pentru ediția din septembrie 2025, 64 de unități de cazare sunt în program. La dispoziția turiștilor sunt puse aproximativ 3.500 de locuri de cazare pe noapte.

Tarifele pe stațiuni

Prețurile pentru o noapte diferă în funcție de serviciile incluse și de clasificarea hotelului.

Eforie Nord : de la 53 lei/noapte/persoană (fără masă, hotel 2*) până la 214 lei (all inclusive, hotel 3*)

Eforie Sud : de la 81,5 lei (fără masă, hotel 3*) până la 336,5 lei (all inclusive, hotel 3*)

Jupiter : de la 70 lei (cu mic dejun, hotel 3*) până la 276 lei (all inclusive, hotel 3*)

Venus : de la 70 lei (fără masă, hotel 3*)

Saturn : de la 94,5 lei (fără masă, hotel 2*) până la 214 lei (all inclusive, hotel 3*)

Mangalia : de la 101 lei (fără masă, hotel 3*)

Mamaia : de la 69,5 lei (fără masă, hotel 2*) până la 332 lei (all inclusive, hotel 3*)

Costinești : de la 88 lei (fără masă, hotel 3*)

Vama Veche: de la 79 lei (fără masă, hotel 3*)

Odată cu începerea școlii, numărul turiștilor va scădea, în mod firesc, dar hotelurile rămân deschise pentru cei care pot profita de prețurile foarte bune până la finalul programului.

Federația Patronatelor din Turismul Românesc recomandă programul pentru cei care doresc să se bucure de liniștea și frumusețea litoralului în extrasezon.

Rezervările pot fi făcute direct la hoteluri sau prin agențiile partenere. Plata pentru ședere se poate efectua și cu vouchere de vacanță. Lista unităților participante este disponibilă pe site-ul oficial FPTR, www.fptr.ro