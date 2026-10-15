Catalin Iordachescu – « Il rumeno » : l’homme derrière Tezaur et la moitié du centre de Lugano

Il parle peu de chiffres, préférant laisser ses réalisations parler d’elles-mêmes. En règle générale, il achète pour conserver ses actifs. C’est vrai de ses immeubles à Lugano comme de Tezaur, qu’il a choisi de garder malgré une offre de rachat aux nombreux zéros.

« Je n’ai aucune intention de vendre. Pour l’instant, nous construisons. »

À Lugano, selon le journal suisse, son portefeuille comprend plus de 100 appartements et plusieurs immeubles dans le centre-ville. Parmi ses acquisitions récentes figure l’ancien immeuble occupé par Gucci, sur la Via Nassa. En Roumanie, il prévoit d’étendre le réseau Tezaur avec l’ouverture de 100 agences supplémentaires dans les prochaines années.

Derrière ces réalisations se dessine un véritable parcours entrepreneurial, guidé par une attention constante à la satisfaction du client, qu’il s’agisse d’un locataire, d’une entreprise occupant le rez-de-chaussée d’un immeuble ou d’une personne souhaitant obtenir un prêt. Son souci du détail va de l’ameublement d’un appartement à la manière de présenter une offre en face à face.

« Les gens parlent de leurs expériences positives. Et moi, ce qui m’intéresse, c’est qu’ils en vivent le plus possible. »

Catalin Iordachescu, fondateur de Tezaur : trois décennies d’activité entre Bucarest et Lugano

Depuis trois décennies, Catalin Iordachescu développe ses activités loin des interviews et des projecteurs. Lors de ce rare entretien avec la presse, le fondateur de Tezaur évoque avec le même souci du détail un étage de parking supplémentaire, l’ameublement d’un appartement et l’accueil réservé aux clients en agence. À Lugano, en Suisse, il a acquis certains des immeubles les plus prestigieux du centre-ville pour les mettre en location. En Roumanie, il prépare l’ouverture de 100 nouvelles agences Tezaur, poursuivant le développement d’une entreprise qu’il aurait pu vendre, mais qu’il a choisi de conserver.

La rencontre commence par une promesse : retrouver dans nos archives l’entretien que nous avions réalisé avec lui en 1994, il y a plus de trente ans. Catalin Iordachescu entamait alors un parcours qui le mènerait des bureaux de change aux locaux commerciaux, puis aux immeubles de Bucarest et, enfin, à ceux du centre de Lugano, en Suisse.

Entre-temps, les devises et les marchés ont évolué, les locataires se sont succédé, tout comme les générations de clients. L’entrepreneur s’est installé en Suisse avec sa famille, et ses fils l’ont ensuite rejoint dans ses activités. Certains anciens associés ont pris des chemins différents ; l’un d’eux est depuis revenu.

Iordachescu a toutefois une préférence qui transparaît rapidement dans la conversation.

Il parle peu de la valeur de ce qu’il a construit. En revanche, dès qu’il aborde des questions concrètes, la conversation s’anime. Une question sur les appartements l’amène à parler d’une armoire mal adaptée à un mur ; une autre sur les agences, d’un client qui a encore besoin de quelques jours pour récupérer son bijou.

« Je préfère vous dire ce que j’ai fait moi-même. »

Aux Grand Offices de Floreasca, il a fait descendre le parking jusqu’au troisième sous-sol. On lui avait conseillé de n’en faire qu’un seul : cela aurait coûté moins cher. Il est allé plus loin, dans une ville où, dit-il, les places de parking manquent de toute façon. Les travaux ont été compliqués, avec des voisins de tous côtés et le souci de préserver les bâtiments environnants. Ce qui le réjouit lorsqu’il évoque ce projet après tant d’années, c’est que les sous-sols ne présentent aucune infiltration. Il en attribue le mérite à la qualité de l’exécution et aux constructeurs qui ont bien fait leur travail. C’est un détail peu spectaculaire pour la présentation d’un portfolio, mais très important pour ceux qui utilisent quotidiennement un bâtiment.

Cette attention portée au client revient tout au long de la conversation, à Bucarest comme à Lugano. Pour lui, le travail ne s’arrête pas une fois qu’un local a été acheté, aménagé ou loué. C’est alors qu’il commence véritablement : permettre à chacun d’y vivre ou d’y travailler en toute confiance.

Au début des années 90, les préoccupations étaient tout autres. La Roumanie découvrait le commerce privé, les voyages et le besoin de devises étrangères. Iordachescu s’est lancé dans ce domaine par le biais de România Exchange et a eu l’occasion de contribuer à la réglementation du marché. Mais il se souvient aussi de petits détails, notamment de la satisfaction d’avoir une carte de visite sur laquelle figurait le titre de directeur. Il était très jeune et voulait que l’affaire soit faite officiellement, avec des règles et un nom sur la porte.

Les prêts sur gage ont suivi. Dans les locaux de Calea Moșilor, où se trouvait, selon lui, la première agence Tezaur, il a fait venir un bijoutier pour apprendre aux employés à reconnaître et à évaluer l’or. Ceux-ci ont ensuite formé le personnel chargé de proposer ce service dans les bureaux de change.

Le réseau s’étendait, mais chaque site entraînait une dépense récurrente : le loyer. À un moment donné, se souvient Iordachescu, ils plaisantaient en disant qu’ils travaillaient pour les propriétaires des locaux. C’est de cette observation qu’est née la prochaine idée d’entreprise. Et s’ils en devenaient eux-mêmes les propriétaires ?

En 1997-1998, il a cédé ses activités de services financiers et a réorienté ses investissements vers l’immobilier, explique-t-il. Il a acheté des locaux commerciaux, puis s’est lancé dans la construction de logements et d’immeubles de bureaux. Combien ? Son portefeuille comptait, se souvient-il, des centaines de locaux commerciaux, représentant des dizaines de milliers de mètres carrés. Entre-temps, une partie des biens immobiliers a été vendue pour financer des investissements en Suisse. Le commerce se développait, le pouvoir d’achat évoluait et le réseau gagnait sans cesse en valeur. Pour certains biens acquis à l’époque, il estime que leur valeur a été multipliée par plus de dix.

Sans la crise de 2008, l’histoire aurait peut-être continué à se raconter en mètres carrés. Mais les locataires réduisaient leur activité et Iordachescu s’est trouvé face à un nouveau défi : comment leur permettre de diminuer les surfaces louées sans perdre de revenus locatifs ? « Ils me disaient que leur activité avait ralenti et qu’ils n’avaient plus besoin d’autant d’espace. » Ils se sont entendus pour réduire les surfaces, et il a utilisé les locaux libérés pour lancer une nouvelle étape de Tezaur.

Il a créé une atmosphère proche de celle d’une banque, avec des intérieurs habillés de bois, des fauteuils pour les clients en attente, la climatisation et, dans certaines agences, des machines à café. Il a recruté des collaborateurs ayant une expérience bancaire, avec l’ambition de transformer l’accueil réservé aux personnes venant déposer un bien en garantie d’un prêt.

Pour lui, prendre soin du client répond à un objectif concret : l’aider à récupérer le bien qu’il a engagé. L’entreprise doit être rémunérée pour son service de financement tout en entretenant une relation qui dépasse la durée du contrat.

« Nous étions désolés lorsqu’ils ne pouvaient plus récupérer leur objet », dit-il, en parlant des bijoux que les clients déposaient chez Tezaur. Au fil de la conversation, l’or apparaît également comme un objet auquel on est attaché, chargé de souvenirs qui n’entrent pas dans le calcul du prix au gramme.

De là, explique-t-il, les appels avant la date d’échéance, les SMS, la possibilité de prolonger le contrat et l’application grâce à laquelle le client peut effectuer des opérations à distance. Une personne partie à l’étranger ou en vacances ne devrait pas se retrouver dans une situation difficile simplement parce qu’elle ne peut pas se rendre au guichet. « Les clients de Tezaur sont satisfaits de nos services, comme en témoignent les notations des agences », déclare-t-il fièrement.

La même préoccupation se reflète dans la manière dont il décrit le soutien apporté aux employés des agences. Un client peut demander un délai supplémentaire ou une condition qui sort du cadre habituel. Le responsable doit pouvoir intervenir rapidement pour aider un agent de l’agence face au client ; il le fait donc en direct depuis le centre de coordination, comme lors d’une émission de télévision. « Nous avons la chance d’avoir de bons collaborateurs, mais nous prenons toutes les mesures nécessaires pour aider chaque client, si sa demande est raisonnable. »

À l’échelle nationale, le défi sera de reproduire ce niveau d’attention dans chaque agence, grâce notamment aux collaborateurs que l’entreprise recrute actuellement.

En 2018, son parcours l’a conduit en Suisse. Un banquier zurichois lui a recommandé Lugano, une ville entre lac et montagnes où il pourrait s’installer avec sa famille. L’allemand le faisait hésiter ; l’italien lui semblait plus accessible, même s’il a dû l’apprendre en partant de zéro. Il continue de prendre des cours dès qu’il en a le temps.

De l’extérieur, c’est en se promenant que l’on se rend le mieux compte de l’ampleur de ses investissements. Dans le portrait publié dans l’édition papier du 26 septembre, le journaliste du Corriere del Ticino décrit le trajet menant au bureau de M. Iordachescu, qui traverse le centre de Lugano où celui-ci possède plusieurs immeubles situés via Motta, contrada di Sassello et via Nassa. L’article dresse une carte géographique de ses acquisitions, concentrées dans les rues les plus prisées de la ville helvétique. La publication estimait son portefeuille à plus d’une centaine d’appartements et à de nombreux locaux commerciaux, sans que l’entrepreneur ne fournisse son propre inventaire.

Les fonds investis provenaient de dividendes et de la vente de biens immobiliers en Roumanie. Par la suite, il a également commencé à travailler avec des banques suisses. Il était parti avec l’idée de n’utiliser que son propre capital, mais les conditions de financement l’ont amené à revoir ses calculs.

Il achète des immeubles pour les revenus qu’ils peuvent générer, puis investit dans les espaces qui les composent. Les commerces du rez-de-chaussée jouent un rôle essentiel : leurs loyers peuvent soutenir la rentabilité de l’immeuble pendant la rénovation des appartements. Et, dans la conversation, la question du rendement cède vite la place à une autre : à quoi ressemblera le logement ?

Au début, il proposait les appartements selon les usages du marché local : une cuisine entièrement équipée, les autres pièces restant vides. Puis il a constaté les difficultés des locataires à intégrer leurs propres meubles : une armoire trop petite pour un mur, un lustre qui ne s’accordait pas avec le décor. D’autres propriétaires, raconte-t-il, estimaient que c’était le problème des locataires. Lui ne pouvait se résoudre à leur laisser cette difficulté.

C’est pourquoi il a commencé à travailler avec de jeunes architectes roumains et à proposer des appartements meublés. La proximité de l’Italie lui a permis d’entrer directement en contact avec les fabricants. Ce qui l’intéresse, ce sont les meubles, la façon dont ils s’harmonisent entre eux et le résultat pour la personne qui y vivra. Deux des trois appartements encore en cours de rénovation ont été loués sur la seule base des rendus.

« Dans une petite ville, le bouche-à-oreille fonctionne vite, surtout quand quelqu’un fait quelque chose de bien. »

À Lugano, une réputation se construit rapidement. Pour un propriétaire de plusieurs immeubles dans le même quartier, la relation nouée avec un locataire ou un commerçant peut influencer les occasions qui se présenteront ensuite.

Parmi les acquisitions récentes figure l’immeuble de la Via Nassa où se trouvait autrefois la boutique Gucci. La marque avait annoncé son départ avant la transaction, précise M. Iordachescu. Il a reçu des propositions pour cet espace, mais affirme en avoir refusé certaines : il souhaite accueillir une marque prestigieuse, susceptible de contribuer à l’attractivité de la rue. Pour l’instant, il n’annonce pas la signature d’un contrat.

Louer un tel espace, c’est aussi faire un choix pour le quartier. L’enseigne installée au rez-de-chaussée contribue à l’apparence et à la fonction de l’immeuble, tandis que les commerces façonnent la vie de la rue. Iordachescu s’intéresse à cette question depuis ses années d’études à Bucarest, lorsqu’il a découvert l’importance de l’emplacement d’un local commercial.

La plupart des appartements sont destinés à la location à long terme, selon ses déclarations au CDT. Une petite partie est utilisée pour la location touristique, activité dans laquelle travaillent deux de ses fils.

La Roumanie figure toujours dans son programme mensuel. Il indique qu’il y retourne au moins une semaine, parfois plus, et que l’équipe de direction s’est agrandie au cours des années qu’il a passées en Suisse. Il poursuit ses projets résidentiels, notamment à Snagov et au nord de Bucarest. Chez Tezaur, son agenda est désormais consacré aux recrutements, aux locaux et aux projets d’ouverture.

Il y a déjà plus de 53 agences, mais l’objectif est d’en ouvrir 100 supplémentaires. Iordachescu évoque un délai d’un à trois ans et espère y parvenir en deux ans. Il affirme que le financement est assuré, sans toutefois préciser le budget. L’inconnue réside dans la conquête de nouveaux marchés et la nécessité de convaincre de nouveaux clients.

Parallèlement, l’entreprise teste Tezaur Expert, un nouveau service d’expertise et d’estimation de montres, de bijoux, de sacs de créateurs et d’œuvres d’art, qui permet également d’obtenir des prêts garantis par ces biens. Un client peut simplement demander une estimation, sans obligation de vendre l’objet ou de le déposer en garantie, explique l’entrepreneur.

À ce stade, un nom des débuts de l’histoire refait surface : Gabriel Mutu. Ils ont été associés et ont construit ensemble le réseau dans les années 90. En 2008, leurs chemins se sont séparés, lorsque Mutu s’est tourné vers la politique, raconte Iordachescu.

Ils ont renoué le dialogue en février de cette année, après que Mutu eut quitté la direction de l’organisation du parti dans le secteur 6 de Bucarest. Iordachescu lui a demandé si cela avait valu la peine de renoncer aux affaires. Cette question a suscité une série d’échanges et une période de réflexion, qui ont conduit Gabriel Mutu à annoncer, le 24 août 2026, son retrait définitif de la vie politique et son retour aux affaires. Il se consacre désormais à la croissance de Tezaur et à son expansion dans tout le pays.

Un autre tournant est survenu lorsqu’un opérateur international a proposé de racheter Tezaur, pour une somme comportant un nombre impressionnant de zéros. Iordachescu a décliné l’offre.

Après un entretien au cours duquel nos questions sur la valeur de ses activités sont restées sans réponse chiffrée, nous tentons une dernière fois notre chance : si ce même investisseur revenait dans quelques années, combien devrait-il proposer pour le convaincre ?

« Tout d’abord, je n’ai aucune intention de vendre. D’un autre côté, je sais que si nous continuons à travailler avec le même sérieux que jusqu’à présent, nous créerons une valeur que tout acheteur souhaiterait acquérir. »

Pour l’heure, il faut choisir de nouveaux locaux, recruter des collaborateurs et ouvrir 100 agences. Nous avons donc une raison de revenir, ainsi qu’une promesse à tenir : retrouver dans nos archives l’entretien de 1994, qui était au point de départ de notre rencontre.

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