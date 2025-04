Căutătorii de trufe din România trimit „aurul negru” celor mai exclusiviste restaurante din lume

Pentru firmele specializate, producția anului 2024 a fost îmbucurătoare: „Produsele ajung inclusiv în restaurante cu stele Michelin, iar în 2024 au adus venituri de circa 275.000 de euro”, a istorisit Mihai Constantinescu, fondatorul unui business de succes care recoltează și trimite trufele românești în multe țări din Uniunea Europeană, dar și în Japonia și Statele Unite, scrie ZF.

Românul și-a început afacerea în urmă cu 17 ani, realizând valoarea acestei resurse atât de căutate, deși avea un job bun în domeniul resurselor umane. În ciuda crizei economice din 2008, antreprenorul a reușit să-și transforme pasiunea pentru natură într-o afacere de succes, devenind furnizor pentru cele mai exclusiviste restaurante din lume.

Investiția cu care a pornit la drum a fost modestă, a spus el pentru sursa citată: „o investiţie modestă de 500 de euro în doi câini – un brac german şi un labrador (…) Am citit despre trufe şi m-a fascinat această lume misterioasă, în care se împletesc pădurea, animalele, ciupercile şi un anumit grad de libertate pe care îl oferă această activitate. Am studiat, am întrebat, am greşit, am învăţat. A fost şi continuă să fie un proces organic“.

Trufele sunt ciuperci subterane, care apar pe rădăcinile anumitor copaci și se dezvoltă în simbioză cu aceștia, împrumutându-le gustul și aroma. Enigmatice încă, ele au fost cerute de bucătăriile regale încă din antichitate. Sunt greu de găsit fără ajutorul unor câini dresați, ceea ce face ca prețul acestui ,,aur negru” să crească.

Trufarii cu experienţă ţin cont de fazele lunii atunci când îşi planifică zilele de căutare, considerând că forța gravitațională a satelitului nostru are şi efecte benefice asupra recoltării trufelor.