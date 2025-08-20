UniCredit Bank a fost primită oficial printre participanții la sistemul de tranzacționare al Bursei de Valori București. Avantajele pentru clienții grupului

Evenimentul de la BVB a fost organizat la câteva zile după ce UniCredit Bank, una dintre principalele instituții financiare din România, a devenit oficial participant la sistemul de tranzacționare al BVB, respectiv din 15 august.

Ulterior, pe 18 august, UniCredit Bank România anunțat finalizarea cu succes fuziunea cu Alpha Bank România. Banca rezultată după fuziune consolidează poziția pe piață a Grupului UniCredit în România, atât pe segmentul corporativ, cât și pe cel de retail. Începând din 4 noiembrie 2024, Alpha Bank România face parte din Grupul UniCredit, iar fuziunea dintre cele două bănci s-a încheiat oficial în 15 august 2025.

În urma fuziunii, noua bancă a ajuns la o cotă de piață de 11% după active totale, 13% după totalul creditelor (cu UniCredit Consumer Financing) și 11% după totalul depozitelor atrase de la clienți.

Potrivit comunicării oficiale, în urma procesului de fuziune dintre UniCredit Bank și Alpha Bank, UniCredit Bank a preluat toate serviciile de investiții financiare privind tranzacționarea pe piața de capital, furnizate anterior de către Alpha Bank România. De asemenea, UniCredit Bank va continua distribuția titlurilor de stat în cadrul programului Fidelis, prin rețeaua sa extinsă de sucursale din toată țara.

„Suntem bucuroși să fim astăzi aici, într-un moment important deoarece tocmai am finalizat cu succes fuziunea cu Alpha Bank România, preluând inclusiv serviciile de investiții financiare privind tranzacționarea pe piața de capital. UniCredit Bank, în calitatea sa de participant la Bursa de Valori București, va fi în măsură să ofere acces la piața locală de capital oricărui investitor instituțional care are pe radarul său România. Orice companie sau emisiune de obligațiuni listată local poate fi accesată de clienții grupului nostru, contribuind în acest fel la dezvoltarea pieței de capital din România”, a declarat Mihaela Lupu, CEO UniCredit Bank.

„Suntem încântați că UniCredit Bank, nume puternic în sistemul bancar românesc, se alătură ca Participant la sistemul de tranzacționare al Bursei de Valori București. Suntem siguri că experiența și profesionalismul echipei UniCredit Bank vor contribui la dezvoltarea sustenabilă a Bursei noastre pe plan local și internațional și la asigurarea unui cadru de tranzacționare dinamic, cu oportunități pentru investitori și pentru companiile care vor dori să se finanțeze prin piața de capital”, a declarat Remus Vulpescu, CEO Bursa de Valori București.

Cu cinci emisiuni listate la bursă la activ

Odată cu noul statut, UniCredit Bank se alătură bazei de companii reprezentate de societăți de servicii de investiții financiare și instituții de credit din România, precum și firmelor de investiții care activează ca participanți la sistemul de tranzacționare al BVB. Lista cu toți cei 26 de participanți care activează pe ambele piețe ale BVB (Piața Reglementată și Sistemul Multilateral de Tranzacționare) este disponibilă pe site-ul bvb.ro.

Înainte de fuziune, UniCredit Bank activează pe piața de capital încă din 2013 ca emitent de obligațiuni, însumând cinci emisiuni listate la bursă de-a lungul timpului. Primele două emisiuni, din anul 2013, respectiv 2017, au ajuns deja la maturitate. În prezent, banca are trei emisiuni de obligațiuni tranzacționabile: UCB27 și UCB28, ambele listate în anul 2023, și UCB29, care a intrat la tranzacționare la finalul anului 2024.

Valoarea totală a obligațiunilor UniCredit Bank disponibile la tranzacționare la BVB în acest moment ajunge la 1,7 miliarde de lei, potrivit comunicatului oficial.

UniCredit Bank are acum o rețea de aproximativ 300 de sucursale, în proximitate optimă față de clienți, asigurându-le accesul eficient la o gamă diversă de soluții financiare. Clienții băncii pot folosi o rețea extinsă de 900 de bancomate în toată țara. Peste 4.800 de angajați lucrează în bancă, după fuziune. Acest număr include angajații Alpha Bank România.