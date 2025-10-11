Bursa românească, vedeta Europei în 2025: creştere de 28% şi câştiguri record pentru investitori

Tensiunile politice generate de alegerile prezidenţiale şi dezbaterile privind noile măsuri fiscale nu au reuşit să oprească ascensiunea pieţei de capital. Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a oferit una dintre cele mai mari surprize financiare ale anului 2025. Potrivit analizei realizate de Ziarul Financiar, indicele principal BET – care reflectă evoluţia celor mai lichide 20 de companii listate la bursă – a crescut cu 27,6% în primele nouă luni ale anului, iar BET-TR, ce include şi dividendele acordate acţionarilor, a urcat cu 34,3%.

Lider regional în 2025

Cu acest avans, România se află pe locul al doilea în Europa, depăşită doar de Grecia, unde piaţa a crescut cu aproape 40%, notează analiștii: „În pofida unei economii în stagnare, Bursa românească are anul acesta a doua cea mai bună performanţă din Europa dacă luăm în calcul dividendele atribuite investitorilor”.

De două ori peste Wall Street

România a depăşit burse considerate de referinţă în Europa. În Germania, indicele DAX, care reuneşte cele mai mari companii listate la Frankfurt, a crescut cu 19,9%, iar în Franţa, CAC 40 – barometrul celor mai importante firme de la Paris, a avansat cu doar 7%.

Performanţele de la Bucureşti le-au depăşit şi pe cele din Ungaria (indicele BUX, +24,6%), Polonia (WIG20, +29%) şi Spania (IBEX 35, +33,5%). Diferenţa este vizibilă şi în comparaţie cu Statele Unite, unde Dow Jones, care reflectă evoluţia marilor companii industriale, a urcat cu 8,9%, S&P 500, considerat cel mai relevant indicator al pieţei americane, cu 13,2%, iar NASDAQ 100, dominat de giganţi tehnologici, cu 17,5%.

În aceste condiţii, randamentul bursei româneşti este de peste două ori mai mare decât cel al Wall Street, cea mai puternică piaţă financiară din lume.

Cine a tras în sus piața

Cei mai mari câştigători ai bursei româneşti în 2025 sunt companiile din energie. Cu o apreciere de 139%, Transgaz a fost vedeta anului. Evoluţia pozitivă a fost alimentată de „discuţiile de pace dintre Rusia şi Ucraina, aşteptările privind scăderea preţurilor la gaze şi consolidarea rolului României ca hub regional”, consideră analiștii sursei citate.

Pe locul al doilea se află compania Romgaz, cu un plus de 66%, susţinută de dividende ridicate, extinderea activităţii în furnizare şi implicarea în proiectul Neptun Deep.

Le urmează Transelectrica, cu o creştere de 62%, datorită dividendelor competitive, rezultatelor financiare solide şi proiectelor finanţate prin PNRR, și, de asemenea, Electrică, care a crescut cu 47% ca urmare a revenirii operaţionale şi investiţiilor de aproximativ 250 milioane de euro în modernizarea reţelelor de distribuţie şi extinderea capacităţilor de energie verde, inclusiv achiziţia parcului eolian Crucea.

Digi Communications încheie topul cu un avans de 44%, datorat extinderii pe pieţele externe, în special în Spania.