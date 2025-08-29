Ce bibliografie este necesară pentru susținerea examenului de autorizare a responsabililor tehnici cu execuția, organizat de ISC

Inspectoratul de Stat în Construcții (ISC) organizează sesiune de examene pentru autorizarea responsabililor tehnici cu execuția, în perioada 22.09 -26.09.2025.

Candidații trebuie să parcurgă o bibliografie bogată, dar care este extrem de importantă și necesară!

Bibliografia, atât în ceea ce privește legislația din domeniu, cât și reglementările tehnice, poate fi consultată AICI.

ISC organizează examen pentru autorizarea responsabililor tehnici cu execuția

Centrul de examinare unde se vor desfășura examenele de autorizare este în Municipiul București.

Cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de începerea sesiunii de examinare se va afișa programul şi adresa sălilor unde se vor desfăşura examenele de autorizare.

Termenul limită de depunere a dosarelor este 07 august 2025, data serviciului poștal (adresa str. C.F. Robescu, Nr. 23, Sector 3, București), electronic (adresa de e-mail [email protected]) sau PCU electronic. Dosarele transmise după această dată nu se vor analiza în vederea participării la această sesiune.