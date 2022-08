Ce dobânzi plăteşte Ministerul Finanţelor pentru o nouă emisiune de titluri de stat Fidelis

Astfel, statul român începe de joi subscrierea pentru titluri de stat denominate în lei cu scadenţa pe trei ani şi cu o dobândă de 8% pe an în timp ce obligaţiunile în euro au o dobândă de 2,65% pe an pentru cele pe doi ani şi 1,85% pentru cele pe un an, potrivit datelor din Monitorul Oficial.

Sindicatul de intermediere este format din Alpha Bank, BT Capital Partners, BCR şi BRD, potrivit unui document semnat de secretarul de stat György Attila. Aceasta urmează să fie a noua emisiune de titluri de stat Fidelis din vara anului 2020 încoace. De atunci şi până la cea mai recentă, cea din iunie 2022, MFP a atras de la micii investitori circa 2,5 mld. euro.

La precedenta emisiune de titluri de stat, MFP a vândut bonduri cu dobânzi de până la 7,8% pe an pentru cele cu scadenţa pe trei ani.

Veniturile obţinute în urma investiţiei în titlurile de stat Fidelis, atât din dobânzi, cât şi din câştigurile de capital sunt neimpozabile. Statul român vinde periodic titluri de stat prin Bursa de la Bucureşti, însă în ultima perioadă de timp scumpirile din economie au dus la scăderea preţurilor obligaţiunilor.

Astfel, dacă unii investitori vând acum din titlurile de stat ies pe pierdere în timp ce cei care le achiziţionează obţin o dobândă mai mare decât ar fi obţinut dacă achiziţionau aceste instrumente prin subscriere.