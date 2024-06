Cea mai bună lună pentru Bursa de Valori Bucureşti de la pandemie încoace: indicele BET s-a apreciat cu 2,7%. În iunie vin dividendele

Indicele principal BET al Bursei de Valori Bucureşti, care reflectă evoluţia celor mai tranzacţio­nate 20 de acţiuni, precum Hidroelectrica, Petrom, Banca Transilvania, Romgaz, s-a apreciat cu 2,7% în luna mai din 2024, acesta fiind cel mai bun ritm de creştere pentru această lună de la pandemie încoace, arată datele agregate de ZF.

Evoluţia a fost determinată de rezultatele financiare peste aşteptările analiştilor în cazul unor companii de calibru, ceea ce a propulsat acţiunile spre maxime istorice, precum Banca Transilvania, Petrom, şi pe fondul încheierii cu succes a ofertei de listare a Premier Energy. Spre comparaţie, în mai 2020 indicele s-a apreciat cu 9% ca urmare a încheierii stării de urgenţă şi a eliberării nervozităţii investitorilor după o primăvară dificilă.

„Anul acesta se pare că nu a fost respectată zicala de «Sell in may and go away!», ba chiar vedem un plus de peste 5% pentru indicele BET-TR. Este posibil ca această evoluţie să fi fost animată şi de noul val de listări care stârnesc interesul investitorilor şi atrag bani către piaţă, dar şi datorită faptului că în multe cazuri preţurile nu s-au co­rectat semnificativ în ex-date“, spune Radu Cojoc, broker al Goldring.

Pe 31 mai 2024 indicele principal BET a închis şedinţa de tranzacţio­nare la 17.588 puncte, în creştere cu 0,15% faţă de şedinţa precedentă.

Compa­niile listate au ajuns la o capitalizare bursieră de 336 mld. lei pe segmentul principal şi alte 15,2 mld. lei pe segmentul AeRO, potrivit datelor BVB.ro.

Mai multe companii din structura indicelui principal BET, printre care OMV Petrom, Sphera, BRD îşi vor remunera investitorii cu dividende în prima parte a lunii. Cea mai importantă distribuie vine însă pe finalul lunii de la Hidroelectrica: pe 28 iunie compania va repartiza dividende de 6,2 mld. lei din care investitorilor de la Bursa de Valori Bucureşti le revine circa 1,2 mld. lei.

“Luna iunie începe cu o săptămână de plăţi ale dividendelor, care tind de regulă să fie reinvestite în piaţă, dar şi cu o serie de companii care îşi vor înregistra acţionarii pentru dividende. Aici mă gândesc în special la Banca Transilvania şi Hidroelectrica, companii de portofoliu pentru majoritatea investitorilor de la BVB. Totodată, mă aştept să vedem şi o stabilizare a cotaţiei Romgaz, care e destul de volatilă după acordarea de acţiuni gratuite, volatilitate care a dus şi la o lichiditate mai bună în ultimele şedinţe de tranzacţionare”, adaugă Radu Cojoc.

Mai mult, luna iunie pare să continue acest trend de companii noi la bursă, urmând să avem listarea Glissando Garden Center în data de 3 iunie, care probabil va fi urmată şi de listarea JT Grup Oil, care are acum IPO-ul în derulare.