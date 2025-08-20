Voucherele de 50 de lei pentru facturile la energie pot fi solicitate începând de azi. Care este procedura

Românii cu venituri reduse, care se încadrează lunar în limitele stabilite de lege pentru primirea unui sprijin din partea statului, după expirarea schemei de plafonare, au acces, începând de miercuri, de la ora 13:00, la aplicația informatică destinată acordării voucherelor de plată a facturilor la energie (EPIDS). Aceasta a fost dezvoltată de Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS), care a confirmat pentru Mediafax ca totul este funcțional, și este singura modalitate prin care pot solicita ajutorul de 50 de lei.

„Voucherele energetice vor avea o valoare de 50 de lei, iar accesarea lor va fi simplă, printr-o aplicație online dezvoltată de către STS. Autoritățile locale și Poșta Română vor oferi asistență pentru românii care nu pot folosi instrumente digitale”, explica Bogdan Ivan, ministrul Energiei, după aprobarea Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului privind introducerea unui mecanism de sprijin pentru consumatorii casnici de energie electrică aflați în situația de sărăcie energetică, act normativ inițiat de Ministerul Energiei, împreună cu Ministerul Muncii și Solidarității Sociale.

„Sprijinul pentru plata energiei înseamnă siguranța că lumina rămâne aprinsă și căldura nu lipsește din casele celor care au nevoie. Platforma digitală lansată astăzi poate fi folosită direct de beneficiari, dar și de reprezentanții primăriilor și ai Poștei Române, care îi vor ajuta pe românii fără competențe digitale să utilizeze sistemul electronic. Un stat responsabil este acela care are grijă de oamenii săi atunci când le este cel mai greu. Tichetele de energie sunt o garanție a solidarității”, a declarat Bogdan Ivan, ministrul Energiei, conform comunicatului comun transmis miercuri.

„Partidul Social Democrat a demonstrat mereu că este preocupat de persoanele vulnerabile. Prin tichetele de energie, sprijinim familiile cu venituri mici să facă față facturilor și să treacă mai ușor prin această perioadă. Pentru PSD, protejarea celor care au nevoie de ajutor nu este doar o promisiune, ci o responsabilitate permanentă. Continuăm să construim politici care arată că grija pentru cei mai expuși este unul dintre fundamentele guvernării noastre în cadrul coaliției”, a declarat Petre-Florin Manole, ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale.

Predată înainte de termen

Potrivit actului normativ, STS avea la dispoziție 60 de zile de la intrarea în vigoare a ordonanței de urgență, astfel că predarea platformei a fost făcută înainte de termen.

Voucherele se acordă, la cererea beneficiarului, pentru persoanele singure cu un venit net lunar de maximum 1.940 lei și pentru familiile cu un venit net lunar/membru de familie de maximum 1.784 lei. Tichetele se folosesc doar pentru plata facturilor la energia electrică.

Astfel, solicitarea beneficiarului poate fi depusă:

online, prin aplicația EPIDS, dezvoltată și administrată tehnic de către Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS).

prin intermediul reprezentanților oficiului poștal sau ai primăriilor corespunzătoare locului de consum declarat de beneficiar.

Mai exact, odată operaționalizată, orice beneficiar care consideră că îndeplinește condițiile legale va trebui să poată depună solicitarea, care să fie verificată în timp real pe platformă. Cei care nu au abilități digitale, vor putea merge la oficiile poștale sau la primării pentru a fi ajutați de funcționari cu introducerea datelor în sistem.

Eligibilitatea se verifica în platformă lunar, pentru că veniturile pot varia de la o lună la alta.

Sistemul verifică prin bază de date interconectate dacă solicitantul se încadrează sau nu pentru a primi acest sprijin, iar cererea trebuie verificată lunar, din moment ce cuantumul veniturilor totale poate să se modifice.

În acest context, beneficiarul are două variante pentru a verifica dacă va primi sau nu cei 50 de lei: ori intră direct în platformă și atunci își verifică singur eligibilitatea, pentru că el are un tichet cu codul sau cu cod QR sau cu un cod de bare sau poate să meargă la poștă sau la primărie, iar cei de la ghișeu trebuie să îl ajute să afle dacă se încadrează sau nu.

În eventualitatea în care beneficiarul completează datele necesare în formularul de solicitare tipărit, îl va depune la oficiul poștal, sau, după caz, la primărie, iar aceste instituții au obligația de a înregistra solicitarea primită în format fizic și de a introduce datele în aplicația EPIDS în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data depunerii acesteia de către solicitant.

Peste 4 milioane de beneficiari

Aproximativ 2,1 milioane de gospodării, respectiv peste 4 milioane de români, vor putea beneficia de voucherele de câte 50 de lei, conform estimărilor Ministerului Energiei, detaliate la solicitarea Gândul, măsură cu un impact bugetar de aproape un miliard de lei.

Consumatorii vulnerabili sunt așteptați să depună cererile pentru voucher începând cu data primirii facturii din iulie, respectiv în august, și în termenul de 30 de zile până la scadență.

Banii cuveniți pot fi folosiți oricând timp de 12 luni de la data ultimei încărcări a cardului. Practic, se aplică pentru consumul din perioada 1 iulie 2025 – 31 martie 2026, încă 12 luni după acest termen. Astfel, ultima oară când se poate folosi cardul, dacă se încadrează în barem pentru toate lunile, este 31 martie 2027.

Cererea se poate depune și retroactiv, pentru prima perioadă, până pe 28 septembrie – și sumele sunt disponibile, nu se pierd, atâta vreme cât se confirmă eligibilitatea, potrivit oficialilor.

Date de contact pentru asistență

Solicitanții trebuie să aibă domiciliul în România sau să poată dovedi că locuiesc legal în țară.

Cererile pentru acordarea tichetelor de energie se depun o singură dată. Pentru facturile din lunile iulie și august 2025, cererile trebuie depuse în aplicația EPIDS până la data de 27 septembrie 2025.

Banii nu se dau în numerar și nu se virează în cont bancar. Sprijinul se acordă pentru un singur loc de consum, chiar dacă solicitantul nu este titularul contractului de energie.

Plata consumului de energie electrică se face direct la oficiile poștale, unde cetățeanul trebuie să prezinte factura și un act de identitate.

Tichetul de energie poate fi utilizat în termen de 12 luni de la ultima încărcare, iar soldul poate fi folosit oricând până la data de 31 martie 2026.

În cazul în care beneficiarul acestui drept își schimbă adresa sau componența familiei se modifică, este necesară depunerea unei noi cereri în aplicația EPIDS sau la primăria de domiciliu ori la oficiile poștale.

Pentru informații suplimentare și asistență, cetățenii au la dispoziție numărul de Call-center 021.93.09 al Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială sau adresa de e-mail [email protected].

Platforma poate fi accesată de pe orice dispozitiv cu browser

Potrivit oficialilor STS, aplicația este accesibilă începând de miercuri, astfel că persoanele eligibile pentru sprijinul financiar pot depune cereri online la adresa: https://epids.mmuncii.ro, direct de către titular sau de o persoană desemnată de acesta.

„Echipa STS a realizat dezvoltarea software, interconectarea cu bazele de date necesare, testarea de performanță și de securitate cibernetică, precum și implementarea măsurilor de protecție a datelor pentru funcționarea în condiții de siguranță a platformei. Aplicația este disponibilă online, sub forma unei platforme web, care poate fi accesată de pe orice dispozitiv cu browser – calculator, laptop, smartphone sau tabletă – fără a necesita instalare software pe dispozitiv, potrivit reprezentanților STS.

EPIDS permite depunerea cererilor de obținere a voucherelor pentru energie, procesul fiind complet automatizat: verificarea, validarea și stabilirea beneficiarilor se realizează prin interogarea bazelor de date puse la dispoziție de autoritățile prevăzute în Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 35/2025. STS nu validează și nu stabilește criterii de eligibilitate.