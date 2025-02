Ciolacu: Pregătim o reglementare pentru a stopa situaţiile aberante cu prime şi bonusuri

Premierul a spus în discursul susţinut în Parlament la dezbaterea bugetului că este vorba de un „buget de dezvoltare care propune şi o reducere a cheltuielilor de funcţionare ale statului”.

„Am demarat deja o restructurare a aparatului bugetar, atât ca număr de posturi, dar şi o reducere a numărului de instituţii bugetare, prin comasări! Şi pregătim o reglementare unitară pentru a stopa situaţiile aberante cu prime, bonusuri sau chiar zeci de pensii încasate absurd de şefii companiilor de stat! Nu faci performanţă clară, nu poţi avea bonusuri”, a spus Marcel Ciolacu.

El susţine că va „ţine cu stricteţe la reducerea deficitului bugetar la 7% din PIB” şi că a solicitat angajaţilor statului „să drămuiască eficient fiecare leu cheltuit din buget”.

„Îi cer Ministrului Finanţelor să monitorizeze la sânge fiecare cheltuială, iar prin ANAF să colecteze toate veniturile bugetare, inclusiv prin reducerea evaziunii fiscale. Toţi ne dorim o <Ţară ca afară>. Dar cu venituri la buget cu 12% din PIB sub media UE nu avem cum să obţinem asta. Venituri mici înseamnă cheltuieli mici. Suntem într-un cerc vicios din care trebuie să ieşim, iar acest buget tocmai asta îşi propune”, a precizat şeful Guvernului.

El a declarat că bugetul este „nu optimist, ci mai degrabă prudent” şi a amintit de fondul de solidaritate la nivel naţional, ce echilibrează finanţările între judeţe, atenuând dezechilibrele regionale, „care propune, foarte just, alocări pentru administraţia locală după cifrele mai apropiate de realitate, adică cele din ultimul recensământ, nu de datele din statistică”.

„Continuarea războiului din Ucraina generează contagiune negativă în toată Europa. Ţările europene în care exportăm 70% din total sunt în recesiune sau au creşteri firave. Ultimele date Eurostat arată că Germania, Austria şi Estonia au avut al doilea an de cădere economică. În ultimul trimestru din 2024, Zona Euro a stagnat, iar Franţa şi Irlanda au intrat pe minus. Noi am reuşit să ţinem economia pe plus şi avem această şansă în continuare. Nu avem altă soluţie decât să facem curat în propria ogradă şi să ne dezvoltăm prin investiţii masive. Aceste investiţii generează efect de multiplicare economică, inclusiv mai mulţi bani încasaţi la buget”, a mai spus premierul.