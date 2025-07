Dominic Fritz, președintele USR: Nu mai sunt bani care pică din cer

Fritz a avertizat, într-o intervenție la B1TV, că, spre deosebire de anii anteriori, rectificarea bugetară nu va aduce bani în plus, ci tăieri masive. „Se va tăia de peste tot, pentru că nu mai sunt bani de redistribuit. E o cutumă proastă în politica românească: să credem că la rectificare pică bani din cer. În ultimii ani, rectificările s-au făcut prin creșterea deficitului. Acum nu se mai poate”, a spus Fritz.

Potrivit acestuia, România a depășit deja nivelul deficitului de anul trecut, deși măsurile fiscale nu au fost încă implementate: „Mulți care au mizat pe faptul că vor primi bani în mijlocul anului se vor trezi că acei bani nu mai există”.

Dominic Fritz a subliniat că pachetul de reforme propus de guvernul condus de Ilie Bolojan nu este unul superficial, ci rezultatul unor negocieri și analize profunde. „Un pachet de reforme nu e ceva ce scoți din sertar și trântești pe masă. Sunt reforme foarte ambițioase”.

„Reforma pensiilor speciale s-a încercat de multe ori și nu s-a reușit. Vrem ca de data asta să treacă și testul de constituționalitate. Reforma administrației locale este la fel, un proiect ambițios, care naște multe discuții”, a precizat acesta.

„E timpul ca politica fiscală a României să fie una responsabilă. Nu mai putem construi bugete pe promisiuni și iluzii”, a mai spus președintele USR, pledând pentru o abordare realistă și sustenabilă în gestionarea finanțelor publice.

Dominic Fritz a tras un semnal de alarmă și privind incapacitatea statului de a achita facturile aferente proiectelor de dezvoltare.

Fritz a explicat că bugetul Ministerului Dezvoltării pentru 2025, în valoare de 10 miliarde de lei, a fost deja consumat în proporție semnificativă. „Trei miliarde s-au dus pe facturi restante, iar în sistem sunt încărcate alte 3,4 miliarde de lei. Exact cât a mai rămas. Suntem, practic, pe zero”, a declarat liderul USR.

Ministrul Dezvoltării ar fi indicat că ar putea redirecționa aproximativ un miliard de lei din alte programe, însă Fritz avertizează că lucrările deja executate și nefacturate depășesc această sumă. „Nu vorbim de ce urmează în toamnă, ci de ce s-a făcut deja. Și întrebarea este: cum prioritizăm aceste facturi?”, a punctat el.

Criticând modul în care au fost semnate contracte în cadrul programului „Anghel Saligny”, Fritz a subliniat că statul român a angajat cheltuieli de zeci de miliarde de lei fără să aibă fondurile necesare: „Anul trecut am avut 16 miliarde, anul acesta zece, plus trei miliarde restanțe. Nu există acești bani. Trebuie să ne întrebăm cum am ajuns aici”.

În ședințele de guvern, redistribuirea bugetelor între ministere se lovește de refuzuri. „Cine ridică mâna să renunțe la bani din ministerul lui? Nimeni. Asta e problema”, a spus președintele USR, pledând pentru o abordare responsabilă și transparentă în gestionarea banilor publici.