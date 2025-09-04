Comerțul cu amănuntul a crescut cu 4,5% în iulie, tras de vânzările de carburanți

În luna iulie 2025 volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) a crescut faţă de luna iunie 2025, atât ca serie brută cu 7,1%, cât și ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 0,3%.

Faţă de luna iulie 2024 volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), în luna iulie 2025, a crescut atât ca serie brută cu 5,3%, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 4,5%.

În perioada 1.I-31.VII.2025 volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) a crescut faţă de perioada 1.I-31.VII.2024, atât ca serie brută cu 3,1%, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 3,5%.

Iulie 2025 comparativ cu iunie 2025

Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), serie brută, în luna iulie 2025, comparativ cu luna precedentă, a crescut, pe ansamblu, cu 7,1%, datorită creşterii înregistrate la comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (+10,7%), vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun (+6,3%) și la vânzările de produse nealimentare (+6,1%).

Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, a crescut, pe ansamblu, în luna iulie 2025, comparativ cu luna precedentă, cu 0,3%, datorită creșterii înregistrate la comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (+1,4%), vânzările de produse nealimentare (+0,6%) și la vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun (+0,1%).

Iulie 2025 comparativ cu iulie 2024

Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), serie brută, în luna iulie 2025, comparativ cu luna iulie 2024, a înregistrat o creştere, pe ansamblu, cu 5,3%, datorită creşterii înregistrate la comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (+11,5%), vânzările de produse nealimentare (+5,4%) și la vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun (+1,8%).

Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna iulie 2025, comparativ cu luna iulie 2024, a înregistrat o creştere, pe ansamblu, cu 4,5%, datorită creşterii înregistrate la comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (+11,9%), vânzările de produse nealimentare (+5,8%) şi la vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun (+0,5%).

Perioada 1.I-31.VII.2025 comparativ cu perioada 1.I-31.VII.2024

Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), serie brută, în perioada 1.I-31.VII.2025, comparativ cu perioada 1.I-31.VII.2024, a înregistrat o creştere, pe ansamblu, cu 3,1%, datorită creşterii vânzărilor de produse nealimentare (+5,8%) şi comerţului cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (+3,7%). Vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun au scăzut cu 0,7%.

Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în perioada 1.I-31.VII.2025, comparativ cu perioada 1.I-31.VII.2024, a înregistrat o creştere, pe ansamblu, cu 3,5%, datorită creşterii vânzărilor de produse nealimentare (+6,8%) și comerţului cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (+2,5%). Vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun au scăzut cu 0,1%.