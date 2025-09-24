Companiile germane nu mai cred în revenirea economică

Moralul firmelor din Germania a scăzut mult în luna septembrie, semn că încrederea în guvern este tot mai slabă. Companiile nu mai cred că autoritățile vor reuși să pună economia pe picioare. Potrivit unui sondaj publicat miercuri de institutul Ifo, nivelul de încredere al firmelor a coborât la 87,7 puncte, față de 88,9 în august. Analiștii se așteptau la o mică îmbunătățire, mai ales datorită promisiunilor guvernului privind un ajutor financiar important.

„Scăderea surprinzător de accentuată reduce speranțele privind o redresare economică rapidă”, a avertizat economistul Robin Winkler, de la Deutsche Bank, citat de Politico.

Prioritate: cheltuielile militare și reducerea birocrației

În timp ce Friedrich Merz pleda în Bundestag pentru un buget orientat spre apărare, securitate și reducerea birocrației, mediul de afaceri a transmis că își pierde răbdarea: măsurile așteptate întârzie prea mult.

„Nu avem timp de pierdut: țara noastră trebuie să simtă de pe acum că lucrurile merg mai bine”, a declarat cancelarul Germaniei, însă percepția generală rămâne pesimistă.

Sondajul Institutului Ifo din München, unul dintre cele mai importante institute de cercetare economică din Germania, arată o imagine sumbră: companiile nu doar că sunt tot mai nemulțumite de condițiile actuale, dar așteptările pentru viitor s-au prăbușit vizibil, semn că mediul de afaceri german se teme de o stagnare prelungită a economiei.

Tot mai puțini germani cred în actualul guvern

La acest semnal de alarmă se adaugă datele publicate marți de S&P Global, care, deși arată o creștere rapidă a sectorului privat – cea mai puternică din ultimul an, subliniază că scăderea comenzilor noi în servicii și industrie pune sub semnul întrebării sustenabilitatea redresării.

Lipsa de încredere nu vine doar din partea firmelor. Un sondaj reprezentativ, publicat în aceeași zi de presa germană, arată că doar 28% dintre cetățeni mai cred că actualele partide de guvernare – Uniunea Creștin-Democrată și Partidul Social-Democrat, pot readuce pe creștere economia, față de 43% în luna mai.

Scăderea este semnificativă și reflectă nemulțumirea tot mai mare a populației față de direcția economică a țării.