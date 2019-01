Corina Creţu: Tronsonul Gara de Nord-IKEA va fi aprobat de CE în ianuarie. Alte 7 proiecte în analiză

Corina Creţu, comisarul european pe Politică Regională, a declarat, vineri seara, într-o emisiune, că linia de metrou care va lega Gara de Nord de Otopeni poate primi fondurile europene solicitate încă din această lună, pentru o bună parte din traseu.

„Avem opt proiecte noi în analiză. Ultimul a fost primit pe 29 decembrie, pentru că, potrivit regulamentelor, statele membre pot depune proiecte până în ultima zi, până pe 31 decembrie. Pe 29 decembrie, am primit partea a doua de metrou Berceni-Pipera. Mai avem în analiză linia de metrou Gara de Nord până la IKEA (n.red. - staţia Tokyo). Acest proiect va fi aprobat acum în ianuarie, cât mai curând. Din punctul nostru de vedere, nu se justifică propunerea Guvernului privind realizarea unui metrou subteran. Am propus suprateran, pentru că este vorba de peste 200 de milioane de euro, pe care i-am putea economisi. De la Băneasa la Otopeni, nu este o zonă intens populată sau care ar crea mari probleme, pentru suprateran. Am înţeles că Guvernul României a găsit, deja, un partener în Japonia de a face restul, de la IKEA la aeroport”, a subliniat Corina Creţu, vineri seara, în cadrul unei emisiunie la Digi 24.

Pe lângă noua linie de metrou, M6, celelalte şapte proiecte aflate în analiză sunt: îmbunătăţirea de transport pe linia de metrou M2, Centura Bucureştiului - depusă în decembrie, protecţia şi reabilitarea zonei de coastă, trei proiecte de infrastructură de apă şi unul de cadastru, ultimul putând fi semnat în această lună.

În plus, alte şapte proiecte noi au fost trimise Comisiei Europene de către România şi au fost deja aprobate: Autostrada Câmpia Turzii - Tîrgu Mureş, Radna - Gurasada - Simeria (cale ferată), proiecte de modernizare a infrastructurii rutiere (Hunedoara, Alba, Vrancea şi Galaţi) şi ecluzele (de la Agigea, Cernavodă, Ovidiu, Năvodari), precum şi staţiile de pompare.

Pe timpul mandatului Corinei Creţu, în aproape cinci ani, România a trimis la Bruxelles 55 de proiecte majore, în valoare de peste 50 de milioane de euro, pentru Programul Operaţional Regional, Programul de Infrastructură Mare şi Programul Operaţional Competitivitate. Dintre acestea, 47 de proiecte sunt aprobate şi 40 de proiecte sunt fazate (2014-2020 şi 2021-2027).

