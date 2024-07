Creditele ipotecare noi în lei s-au dublat în primele cinci luni din 2024 faţă de 5 luni/2023

Piaţa finanţărilor ipo­te­care a accelerat puternic în prima parte a acestui an, volumul cumulat al creditelor ipotecare noi în lei din primele cinci luni urcând la 18,6 mld. lei, nivel aproape dublu faţă de cel înregistrat în aceeaşi perioadă din 2023, potrivit datelor BNR.

Însă, o parte importantă din volumul creditelor ipotecare noi reprezintă de fapt rostogoliri / refinanţări / rescadenţări ale unor împrumuturi anterioare la dobânzi mai mici, uneori fixe timp de câţiva ani, aflate în ofertele băncilor. Analizând soldul creditelor pentru locuinţe în lei, vedem din rapoartele BNR că a ajuns în luna mai 2024 la 92,6 mld. lei, fiind mai mare cu doar 4,4 mld. lei faţă de soldul din luna mai 2023, această diferenţă reprezentând de fapt creditele ipotecare „efectiv noi“ din ultimul an.

Băncile au în­cer­cat atât în a doua parte a anului trecut, cât şi în primele luni din 2024 să revigoreze piaţa creditării ipotecare lovită de dobânzile mari. Concret, unele bănci mari în căutare de clienţi au lansat tot felul de oferte promoţionale pentru credite noi ipotecare şi/sau pentru refinanţări de credite ipotecare de la alte bănci, cu dobânzi mai mici, în jurul a 5-6%, sau chiar sub acest nivel, dobânzi uneori fixe pentru 3-5 ani.

Recent, în luna iunie 2024, BCR a anunţat că a inclus în ofertă credite ipotecare/imobiliare cu dobândă fixă în primii trei ani, de la 4,99%, şi ulterior variabilă, cu IRCC plus 2,3%. Oferta este valabilă în perioada 10 iunie - 31 august 2024, şi se adresează atât clienţilor care îşi doresc să acceseze un credit ipotecar nou, cât şi celor ce vor să refinanţeze alte credite.

„Sunt broker de aproape 20 de ani. Piaţa o simt foarte bine din perspectiva ofertelor. Există dobânzi fixe la creditele ipotecare de 4,99%, la BCR şi Raiffeisen pentru 3 ani, după care variabilă. Este o ofertă bună dacă ne gândim că EURIBOR este peste 4%, deci o dobândă de 4,99% este minunat. Faptul că băncile au venit cu dobândă de 4,99%, iar IRCC este 5,86% este clar că băncile vor să dea credite“, a spus la ZF Live Mircea Petrilă, broker de credite la KNUV Credit.

Lăsând deoparte ofertele unor bănci, vedem că la creditele ipotecare noi în lei dobânda medie a fost în primele cinci luni din 2024 aproape de 8%, în timp ce în aceeaşi perioadă din 2023 depăşea 8%, atingând un vârf de 8,44% în luna mai 2023.

Oana Ilaş, vicepreşedinte retail la Banca Transilvania, spunea recent că dinamica este mult mai mare pe zona de refinanţări, ceea ce s-ar putea menţine şi în viitorul apropiat.

În contextul dobânzilor mari, unii români au început să aibă dificultăţi în rambursarea creditelor, astfel că au încercat să restructureze creditele vechi prin refinanţări, re-eşalonări, după cum au explicat analiştii. Concret, odată cu saltul dobânzilor, românii care aveau deja credite ipotecare au profitat de ofertele promoţionale ale unor bănci pentru refinanţări la dobânzi mai mici, în jurul a 5-6%, uneori fixe 3-5 ani. În plus, unii români au apelat şi la conversiile ipotecarelor de la ROBOR la IRCC (în condiţiile în care IRCC a rămas sub 6%, iar până recent a fost şi sub ROBOR la 3 luni), aceste credite convertite figurând ca fiind credite noi.