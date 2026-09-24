Sectorul construcțiilor de infrastructură din România a trecut printr-o transformare spectaculoasă în ultimul deceniu. Comparând datele financiare ale celor mai mari jucători din piață din 2015 cu cele înregistrate în 2025, date obținute din portalul Termene.ro, se observă o creștere exponențială a cifrelor de afaceri, susținută de proiectele majore de infrastructură, precum și reconfigurări masive în clasamentul celor mai puternice firme românești.

Reconfigurări la vârful clasamentului

Dacă în 2015 topul conform cifrelor de afaceri era dominat de companii precum Hidroconstrucția SA (cifră de afaceri de 763,5 mil. de lei) sau Delta ACM 93 (471,9 mil. de lei), în 2025 peisajul este condus autoritar de grupul UMB (Spedition UMB, SA & PE Construct și Tehnostrade), ale cărui afaceri însumate depășesc 3 miliarde de euro. De exemplu, doar Spedition UMB a crescut de la o cifră de afaceri de 210,3 milioane de lei în 2015 la 6,16 miliarde de lei în 2025. Hidroconstrucția SA, deși era liderul pieței după cifra de afaceri în 2015 (763,5 mil. lei), se afla abia pe locul 16 la capitolul profit net

Arcada Company SA, locul 1 la profit în 2025

Compania Arcada Company SA s-a clasat pe primul loc în clasamentul profitului net în 2025, dar și în 2015.

În anul 2015, constructorul ocupa locul 8 în clasamentul cifrei de afaceri, cu 295,3 milioane lei, un venit total de 313,7 milioane RON și un număr de 239 de angajați. Profitul net raportat la acel moment era de 55,1 milioane de lei. Zece ani mai târziu, profitul a crescut de aproape 10 ori, la 516,3 milioane lei.