Sectorul construcțiilor de infrastructură din România a trecut printr-o transformare spectaculoasă în ultimul deceniu. Comparând datele financiare ale celor mai mari jucători din piață din 2015 cu cele înregistrate în 2025, date obținute din portalul Termene.ro, se observă o creștere exponențială a cifrelor de afaceri, susținută de proiectele majore de infrastructură, precum și reconfigurări masive în clasamentul celor mai puternice firme românești.
Dacă în 2015 topul conform cifrelor de afaceri era dominat de companii precum Hidroconstrucția SA (cifră de afaceri de 763,5 mil. de lei) sau Delta ACM 93 (471,9 mil. de lei), în 2025 peisajul este condus autoritar de grupul UMB (Spedition UMB, SA & PE Construct și Tehnostrade), ale cărui afaceri însumate depășesc 3 miliarde de euro. De exemplu, doar Spedition UMB a crescut de la o cifră de afaceri de 210,3 milioane de lei în 2015 la 6,16 miliarde de lei în 2025. Hidroconstrucția SA, deși era liderul pieței după cifra de afaceri în 2015 (763,5 mil. lei), se afla abia pe locul 16 la capitolul profit net
Compania Arcada Company SA s-a clasat pe primul loc în clasamentul profitului net în 2025, dar și în 2015.
În anul 2015, constructorul ocupa locul 8 în clasamentul cifrei de afaceri, cu 295,3 milioane lei, un venit total de 313,7 milioane RON și un număr de 239 de angajați. Profitul net raportat la acel moment era de 55,1 milioane de lei. Zece ani mai târziu, profitul a crescut de aproape 10 ori, la 516,3 milioane lei.
|Loc
|Nume Firmă
|Profit Net 2015 [RON]
|Cifră de Afaceri 2015 [RON]
|Angajați 2015
|1
|ARCADA COMPANY SA
|55.155.346
|295.389.397
|239
|2
|OYL COMPANY HOLDING AG SRL
|36.803.539
|147.326.458
|295
|3
|DANLIN XXL SRL
|28.194.843
|69.925.369
|92
|4
|CONI SRL
|27.732.393
|80.852.728
|349
|5
|SPEDITION UMB SRL
|27.672.703
|210.367.608
|34
|6
|DELTA ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII SI MONTAJ 93 S.R.L.
|15.168.594
|471.986.593
|521
|7
|GEIGER TRANSILVANIA SRL
|13.585.234
|151.134.463
|290
|8
|ANTREPRIZA DE REPARATII SI LUCRARI A R L CLUJ SA
|13.223.549
|208.493.419
|264
|9
|EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL
|12.285.284
|324.241.044
|980
|10
|INOVECO S.R.L.
|10.704.951
|128.200.366
|73
|11
|TANCRAD SRL
|10.273.646
|374.293.445
|249
|12
|CITADINA 98 SA
|9.552.307
|68.560.896
|194
|13
|DIMEX-2000 COMPANY SRL
|9.057.705
|72.522.105
|240
|14
|DIMAR SRL
|8.602.972
|247.824.061
|580
|15
|DRUPO SRL
|7.998.693
|104.490.435
|223
|16
|HIDROCONSTRUCTIA SA
|6.158.066
|763.561.009
|2.750
|17
|TECHNOCER SRL
|5.521.179
|144.702.598
|502
|18
|DRUM ASFALT SRL
|4.138.429
|10.450.201
|25
|19
|CORNELLS FLOOR SRL
|3.853.268
|51.608.795
|185
|20
|TEHNOSTRADE SRL
|3.383.471
|314.173.365
|1.266
|21
|DIFERIT SRL
|2.832.194
|228.861.581
|195
|22
|VIAROM CONSTRUCT SRL
|2.592.561
|207.096.203
|241
|23
|VALDEK IMPEX SRL
|2.577.930
|98.072.334
|155
|24
|CIS GAZ SA
|2.103.213
|36.122.968
|51
|25
|CML.RO SRL
|2.092.666
|56.296.958
|153
|26
|S.I.S.E. ELECTRICA SERV S.A.
|1.936.200
|397.392.613
|3.288
|27
|TEL DRUM S.A.
|1.374.962
|185.822.512
|703
|28
|EUSKADI SRL
|1.340.708
|2.527.819
|4
|29
|ENERGOBIT S.A.
|863.470
|296.103.206
|570
|30
|GENERAL TRUST ARGES SRL
|845.543
|46.015.371
|229
|31
|ROMENERGO S.R.L.
|708.796
|238.523.097
|21
|32
|ALPHA CONSTRUCT SISTEM S.A.
|708.702
|128.464.753
|604
|33
|DRUM CONCEPT SRL
|413.420
|2.204.648
|15
|34
|RETTER PROJECTMANAGEMENT SRL
|382.570
|8.132.353
|23
|35
|SA & PE CONSTRUCT SRL
|193.721
|5.551.480
|10
|36
|WALDEVAR ENERGY S.R.L.
|81.153
|121.200
|1
|37
|STRACO GRUP SRL
|-62.376.224(pierdere)
|147.143.009
|440
|Loc Profit 2025
|Nume Firmă
|Profit Net 2015 (RON)
|Profit Net 2025 (RON)
|Evoluție / Multiplicare
|1
|ARCADA COMPANY SA
|55.155.346
|516.350.371
|x 9,3
|2
|TEHNOSTRADE SRL
|3.383.471
|506.638.928
|x 149,7
|3
|SPEDITION UMB SRL
|27.672.703
|316.370.175
|x 11,4
|4
|SA & PE CONSTRUCT SRL
|193.721
|299.986.202
|x 1.548,5
|5
|DANLIN XXL SRL
|28.194.843
|98.225.898
|x 3,5
|6
|RETTER PROJECTMANAGEMENT SRL
|382.570
|85.229.335
|x 222,8
|7
|ENEXUS RENEWABLE S.R.L.
|N/A
|79.236.335
|N/A
|8
|CORNELLS FLOOR SRL
|3.853.268
|74.243.480
|x 19,3
|9
|CONI SRL
|27.732.393
|55.713.051
|x 2,0
|10
|DIMEX-2000 COMPANY SRL
|9.057.705
|54.960.576
|x 6,1
|11
|ENERGOBIT S.A.
|863.470
|52.149.986
|x 60,4
|12
|GENERAL TRUST ARGES SRL
|845.543
|51.316.110
|x 60,7
|13
|WALDEVAR ENERGY S.R.L.
|81.153
|50.402.132
|x 621,1
|14
|DRUM ASFALT SRL
|4.138.429
|46.537.969
|x 11,2
|15
|ARL CLUJ SA
|13.223.549
|37.357.455
|x 2,8
|16
|DIGI INFRASTRUCTURA S.R.L.
|N/A
|24.394.876
|N/A
|17
|EUSKADI SRL
|1.340.708
|22.955.718
|x 17,1
|18
|DRUM CONCEPT SRL
|413.420
|21.631.902
|x 52,3
|19
|OYL COMPANY HOLDING AG SRL
|36.803.539
|17.160.483
|– 53,4%
|20
|TANCRAD SRL
|10.273.646
|16.774.868
|x 1,6
Arcada Company SA ocupă locul 1 în piață după profitul net în 2025 (516,3 mil. RON).
Totușo, trebuie notat că SA & PE Construct SRL, Spedition UMB SRL și Tehnostrade SRL sunt toate companii din Grupul UMB, al omului de afaceri Dorin Umbrărescu, unul dintre cei mai mari constructori de autostrăzi din România.
În 2015, Grupul UMB genera o cifră de afaceri cumulată de ~1,8 ori mai mare decât Arcada, dar Arcada obținea un profit net de 1,76 ori mai mare decât întregul grup UMB.
În 2025, cifrele ambelor entități au explodat, însă proporțiile de volum s-au schimbat considerabil în favoarea UMB la cifra de afaceri.
|Entitate / Indicator
|Cifră de afaceri 2025 (RON)
|Profit Net 2025 (RON)
|Angajați 2025
|Spedition UMB SRL
|6.169.986.589
|316.370.175
|68
|SA & PE Construct SRL
|5.047.409.360
|299.986.202
|3
|Tehnostrade SRL
|4.897.490.647
|506.638.928
|6.748
|TOTAL GRUP UMB (2025)
|16.114.886.596
|1.122.995.305
|6.819
|ARCADA COMPANY SA (2025)
|1.666.252.241
|516.350.371
|976
Grupul UMB a raportat o cifră de afaceri uriașă în 2025, de 16,11 miliarde RON (~3,2 miliarde Euro), fiind liderul de necontestat al pieței naționale. Cifra de afaceri a Grupului UMB este de aproape 9,7 ori mai mare decât cea a companiei Arcada Company SA (1,66 miliarde RON).
Grupul UMB obține la un loc un profit net cumulativ impresionant de 1,12 miliarde lei. În schimb, Arcada Company SA reușește o performanță individuală remarcabilă: cu un profit net de 516,35 milioane lei, o singură firmă (Arcada) reușește să depășească individual Spedition UMB (316,3 mil. lei) și Tehnostrade (506,6 mil. lei), reprezentând aproape 46% din profitul întregului Grup UMB.
În ceea ce privește rata profitabilității, Arcada are cifre mai bune. Astfel, Grupul UMB are o marjă de profit net la nivel de grup de ~6,96% (1,12 miliarde profit din 16,11 miliarde cifră de afaceri). Iar Arcada Company SA înregistrează o marjă de profit net de ~30,98% (516,3 milioane profit din 1,66 miliarde cifră de afaceri). Astfel, Arcada are o rată de profitabilitate de peste 4 ori mai mare raportată la veniturile generate decât Grupul UMB.
Analizând datele financiare pentru intervalul 2015–2025, deși Arcada Company SA impresionează prin nivelul absolut al profitului (a ajuns la peste 516 milioane lei, o creștere de ~9,3 ori), există câteva firme din top care au înregistrat creșteri procentuale ale profitului mult mai spectaculoase, pornind de la baze mai mici sau de la niveluri aproape egale cu zero.
SA & PE CONSTRUCT SRL (Creștere de ~1.548 de ori)
Profit 2015: 193.721 RON
Profit 2025: 299.986.202 RON
TEHNOSTRADE SRL (Creștere de ~149 de ori)
Profit 2015: 3.383.471 RON
Profit 2025: 506.638.928 RON
ENERGOBIT S.A. (Creștere de ~60 de ori)
Profit 2015: 863.470 RON
Profit 2025: 52.149.986 RON
RETTER PROJECT MANAGEMENT SRL (Creștere de ~222 de ori)
Profit 2015: 382.570 RON
Profit 2025: 85.229.335 RON
WALDEVAR ENERGY S.R.L. (Creștere de ~621 de ori)
Profit 2015: 81.153 RON
Profit 2025: 50.402.132 RON
|Nume Firmă
|Profit Net 2015 (RON)
|Profit Net 2025 (RON)
|Factor de multiplicare
|SA & PE CONSTRUCT SRL
|193.721
|299.986.202
|x 1.548
|WALDEVAR ENERGY S.R.L.
|81.153
|50.402.132
|x 621
|RETTER PROJECTMANAGEMENT SRL
|382.570
|85.229.335
|x 222
|TEHNOSTRADE SRL
|3.383.471
|506.638.928
|x 149
|ENERGOBIT S.A.
|863.470
|52.149.986
|x 60
|SPEDITION UMB SRL
|27.672.703
|316.370.175
|x 11,4
|ARCADA COMPANY SA
|55.155.346
|516.350.371
|x 9,3