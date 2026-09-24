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Articol susținut de Arcada Company

Cum a evoluat piața românească a constructorilor români de infrastructură din 2015 până în 2025 / Arcada Company, campioana profitului atât în 2015, cât și în 2025 / Ce alți jucători se mai află în top

Cum a evoluat piața românească a constructorilor români de infrastructură din 2015 până în 2025 / Arcada Company, campioana profitului atât în 2015, cât și în 2025 / Ce alți jucători se mai află în top
Mediafax
24 sept. 2026, 12:50, Economic
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Sectorul construcțiilor de infrastructură din România a trecut printr-o transformare spectaculoasă în ultimul deceniu. Comparând datele financiare ale celor mai mari jucători din piață din 2015 cu cele înregistrate în 2025, date obținute din portalul Termene.ro, se observă o creștere exponențială a cifrelor de afaceri, susținută de proiectele majore de infrastructură, precum și reconfigurări masive în clasamentul celor mai puternice firme românești.

Reconfigurări la vârful clasamentului

Dacă în 2015 topul conform cifrelor de afaceri era dominat de companii precum Hidroconstrucția SA (cifră de afaceri de 763,5 mil. de lei) sau Delta ACM 93 (471,9 mil. de lei), în 2025 peisajul este condus autoritar de grupul UMB (Spedition UMB, SA & PE Construct și Tehnostrade), ale cărui afaceri însumate depășesc 3 miliarde de euro. De exemplu, doar Spedition UMB a crescut de la o cifră de afaceri de 210,3 milioane de lei în 2015 la 6,16 miliarde de lei în 2025. Hidroconstrucția SA, deși era liderul pieței după cifra de afaceri în 2015 (763,5 mil. lei), se afla abia pe locul 16 la capitolul profit net

Arcada Company SA, locul 1 la profit în 2025

Compania Arcada Company SA s-a clasat pe primul loc în clasamentul profitului net în 2025, dar și în 2015.

În anul 2015, constructorul ocupa locul 8 în clasamentul cifrei de afaceri, cu 295,3 milioane lei, un venit total de 313,7 milioane RON și un număr de 239 de angajați. Profitul net raportat la acel moment era de 55,1 milioane de lei. Zece ani mai târziu, profitul a crescut de aproape 10 ori, la 516,3 milioane lei.

Topul companiilor de construcții după profitul net din 2015

Loc Nume Firmă Profit Net 2015 [RON] Cifră de Afaceri 2015 [RON] Angajați 2015
1 ARCADA COMPANY SA 55.155.346 295.389.397 239
2 OYL COMPANY HOLDING AG SRL 36.803.539 147.326.458 295
3 DANLIN XXL SRL 28.194.843 69.925.369 92
4 CONI SRL 27.732.393 80.852.728 349
5 SPEDITION UMB SRL 27.672.703 210.367.608 34
6 DELTA ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII SI MONTAJ 93 S.R.L. 15.168.594 471.986.593 521
7 GEIGER TRANSILVANIA SRL 13.585.234 151.134.463 290
8 ANTREPRIZA DE REPARATII SI LUCRARI A R L CLUJ SA 13.223.549 208.493.419 264
9 EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL 12.285.284 324.241.044 980
10 INOVECO S.R.L. 10.704.951 128.200.366 73
11 TANCRAD SRL 10.273.646 374.293.445 249
12 CITADINA 98 SA 9.552.307 68.560.896 194
13 DIMEX-2000 COMPANY SRL 9.057.705 72.522.105 240
14 DIMAR SRL 8.602.972 247.824.061 580
15 DRUPO SRL 7.998.693 104.490.435 223
16 HIDROCONSTRUCTIA SA 6.158.066 763.561.009 2.750
17 TECHNOCER SRL 5.521.179 144.702.598 502
18 DRUM ASFALT SRL 4.138.429 10.450.201 25
19 CORNELLS FLOOR SRL 3.853.268 51.608.795 185
20 TEHNOSTRADE SRL 3.383.471 314.173.365 1.266
21 DIFERIT SRL 2.832.194 228.861.581 195
22 VIAROM CONSTRUCT SRL 2.592.561 207.096.203 241
23 VALDEK IMPEX SRL 2.577.930 98.072.334 155
24 CIS GAZ SA 2.103.213 36.122.968 51
25 CML.RO SRL 2.092.666 56.296.958 153
26 S.I.S.E. ELECTRICA SERV S.A. 1.936.200 397.392.613 3.288
27 TEL DRUM S.A. 1.374.962 185.822.512 703
28 EUSKADI SRL 1.340.708 2.527.819 4
29 ENERGOBIT S.A. 863.470 296.103.206 570
30 GENERAL TRUST ARGES SRL 845.543 46.015.371 229
31 ROMENERGO S.R.L. 708.796 238.523.097 21
32 ALPHA CONSTRUCT SISTEM S.A. 708.702 128.464.753 604
33 DRUM CONCEPT SRL 413.420 2.204.648 15
34 RETTER PROJECTMANAGEMENT SRL 382.570 8.132.353 23
35 SA & PE CONSTRUCT SRL 193.721 5.551.480 10
36 WALDEVAR ENERGY S.R.L. 81.153 121.200 1
37 STRACO GRUP SRL -62.376.224(pierdere) 147.143.009 440

Top 5 firme (profit net) / Top 5 firme în funcție de profitul net 2025 (primele 5 firme reprezintă 30% din total)

Topul companiilor de construcții din 2025

Loc Profit 2025 Nume Firmă Profit Net 2015 (RON) Profit Net 2025 (RON) Evoluție / Multiplicare
1 ARCADA COMPANY SA 55.155.346 516.350.371 x 9,3
2 TEHNOSTRADE SRL 3.383.471 506.638.928 x 149,7
3 SPEDITION UMB SRL 27.672.703 316.370.175 x 11,4
4 SA & PE CONSTRUCT SRL 193.721 299.986.202 x 1.548,5
5 DANLIN XXL SRL 28.194.843 98.225.898 x 3,5
6 RETTER PROJECTMANAGEMENT SRL 382.570 85.229.335 x 222,8
7 ENEXUS RENEWABLE S.R.L. N/A 79.236.335 N/A
8 CORNELLS FLOOR SRL 3.853.268 74.243.480 x 19,3
9 CONI SRL 27.732.393 55.713.051 x 2,0
10 DIMEX-2000 COMPANY SRL 9.057.705 54.960.576 x 6,1
11 ENERGOBIT S.A. 863.470 52.149.986 x 60,4
12 GENERAL TRUST ARGES SRL 845.543 51.316.110 x 60,7
13 WALDEVAR ENERGY S.R.L. 81.153 50.402.132 x 621,1
14 DRUM ASFALT SRL 4.138.429 46.537.969 x 11,2
15 ARL CLUJ SA 13.223.549 37.357.455 x 2,8
16 DIGI INFRASTRUCTURA S.R.L. N/A 24.394.876 N/A
17 EUSKADI SRL 1.340.708 22.955.718 x 17,1
18 DRUM CONCEPT SRL 413.420 21.631.902 x 52,3
19 OYL COMPANY HOLDING AG SRL 36.803.539 17.160.483 – 53,4%
20 TANCRAD SRL 10.273.646 16.774.868 x 1,6

Arcada Company SA ocupă locul 1  în piață după profitul net în 2025 (516,3 mil. RON).

Totușo, trebuie notat că SA & PE Construct SRL, Spedition UMB SRL și Tehnostrade SRL sunt toate companii din Grupul UMB, al omului de afaceri Dorin Umbrărescu, unul dintre cei mai mari constructori de autostrăzi din România.

În 2015, Grupul UMB genera o cifră de afaceri cumulată de ~1,8 ori mai mare decât Arcada, dar Arcada obținea un profit net de 1,76 ori mai mare decât întregul grup UMB.

În 2025, cifrele ambelor entități au explodat, însă proporțiile de volum s-au schimbat considerabil în favoarea UMB la cifra de afaceri.

Entitate / Indicator Cifră de afaceri 2025 (RON) Profit Net 2025 (RON) Angajați 2025
Spedition UMB SRL 6.169.986.589 316.370.175 68
SA & PE Construct SRL 5.047.409.360 299.986.202 3
Tehnostrade SRL 4.897.490.647 506.638.928 6.748
TOTAL GRUP UMB (2025) 16.114.886.596 1.122.995.305 6.819
ARCADA COMPANY SA (2025) 1.666.252.241 516.350.371 976

Grupul UMB a raportat o cifră de afaceri uriașă în 2025, de 16,11 miliarde RON (~3,2 miliarde Euro), fiind liderul de necontestat al pieței naționale. Cifra de afaceri a Grupului UMB este de aproape 9,7 ori mai mare decât cea a companiei Arcada Company SA (1,66 miliarde RON).

Grupul UMB obține la un loc un profit net cumulativ impresionant de 1,12 miliarde lei. În schimb, Arcada Company SA reușește o performanță individuală remarcabilă: cu un profit net de 516,35 milioane lei, o singură firmă (Arcada) reușește să depășească individual Spedition UMB (316,3 mil. lei) și Tehnostrade (506,6 mil. lei), reprezentând aproape 46% din profitul întregului Grup UMB.

În ceea ce privește rata profitabilității, Arcada are cifre mai bune. Astfel, Grupul UMB are o marjă de profit net la nivel de grup de ~6,96% (1,12 miliarde profit din 16,11 miliarde cifră de afaceri). Iar Arcada Company SA înregistrează o marjă de profit net de ~30,98% (516,3 milioane profit din 1,66 miliarde cifră de afaceri). Astfel, Arcada are o rată de profitabilitate de peste 4 ori mai mare raportată la veniturile generate decât Grupul UMB.

Analizând datele financiare pentru intervalul 2015–2025, deși Arcada Company SA impresionează prin nivelul absolut al profitului (a ajuns la peste 516 milioane lei, o creștere de ~9,3 ori), există câteva firme din top care au înregistrat creșteri procentuale ale profitului mult mai spectaculoase, pornind de la baze mai mici sau de la niveluri aproape egale cu zero.

Campionii creșterilor procentuale de profit

  • SA & PE CONSTRUCT SRL (Creștere de ~1.548 de ori)

    • Profit 2015: 193.721 RON

    • Profit 2025: 299.986.202 RON

  • TEHNOSTRADE SRL (Creștere de ~149 de ori)

    • Profit 2015: 3.383.471 RON

    • Profit 2025: 506.638.928 RON

  • ENERGOBIT S.A. (Creștere de ~60 de ori)

    • Profit 2015: 863.470 RON

    • Profit 2025: 52.149.986 RON

  • RETTER PROJECT MANAGEMENT SRL (Creștere de ~222 de ori)

    • Profit 2015: 382.570 RON

    • Profit 2025: 85.229.335 RON

  • WALDEVAR ENERGY S.R.L. (Creștere de ~621 de ori)

    • Profit 2015: 81.153 RON

    • Profit 2025: 50.402.132 RON

Tabel comparativ: Topul exploziilor de profit (2015 vs. 2025)

Nume Firmă Profit Net 2015 (RON) Profit Net 2025 (RON) Factor de multiplicare
SA & PE CONSTRUCT SRL 193.721 299.986.202 x 1.548
WALDEVAR ENERGY S.R.L. 81.153 50.402.132 x 621
RETTER PROJECTMANAGEMENT SRL 382.570 85.229.335 x 222
TEHNOSTRADE SRL 3.383.471 506.638.928 x 149
ENERGOBIT S.A. 863.470 52.149.986 x 60
SPEDITION UMB SRL 27.672.703 316.370.175 x 11,4
ARCADA COMPANY SA 55.155.346 516.350.371 x 9,3

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