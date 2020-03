Cursul leu-euro: Analiştii CFA, estimări sumbre legate de deprecierea leului până la sfârşitul anului

Majoritatea analiştilor financiari estimează pentru următoarele 12 luni deprecierea leului, respectiv un curs mediu de 4,94 lei/euro, şi o inflaţie de 3,67%, potrivit Asociatiei CFA Society.

Datele colectate de CFA arată că, pentru orizontul de 6 luni, majoritatea analiştilor incluşi în sondajul lunar anticipează un curs de 4,86 lei/euro.

"85% dintre participantii la sondaj anticipeaza o depreciere a leului in urmatoarele 12 luni comparativ cu valoarea actuala. Astfel valoarea medie a anticipatiilor pentru orizontul de 6 luni este de 4,8626, in timp ce pentru orizontul de 12 luni valoarea medie a cursului anticipat este de 4,9400", transmit analiştii CFA.



Indicatorul CFA Romania de Incredere Macroeconomica, a fost lansat de catre CFA Romania in luna mai 2011 si reprezinta un indicator prin intermediul caruia asociatia doreste sa cuantifice anticipatiile analistilor financiari cu privire la activitatea economica in Romania pentru un orizont de timp de un an.

În ceea ce priveşte Indicatorul de Incredere Macroeconomica al CFA pentru luna februarie, acesta a scazut fata de luna anterioara cu 15,1 puncte pana la valoarea de 48,6 puncte , iar fata de aceeasi luna a anului anterior, Indicatorul a crescut cu 14,1 puncte, evoluţie datorată in special componentei anticipatii a Indicatorului.



“Astfel, Indicatorul conditiilor curente a scazut fata de luna anterioatra cu 2,4 puncte, pana la valoarea de 70,7 puncte (fata de aceeasi luna a anului anterior, Indicatorul conditiilor curente a crescut cu 23,2 puncte). Indicatorul anticipatiilor a scazut cu 21,5 puncte pana la valoarea de 37,5 puncte (fata de aceeasi luna a anului anterior, Indicatorul anticipatiilor a crescut cu 9,6 puncte) ”, spun analiştii CFA.

