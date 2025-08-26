Curtea de Conturi sesizează procurorii pentru neconformitățile cu impact deosebit de important de la Biroul de Turism pentru Tineret și recuperarea prejudiciilor

Curtea de Conturi a constatat neconformități semnificative în ceea ce privește regularitatea și corectitudinea activității operatorului economic Biroul de Turism pentru Tineret (BTT) SA, în urma misiunii de audit cu prilejul evaluării activității desfășurate de entitate și a modului de administrare a patrimoniului în perioada 2021-2023, a anunțat autoritatea, marți, printr-un comunicat de presă, odată cu publicarea raportului integral.

După evaluarea activității desfășurate de entitate și a modului de administrare a patrimoniului în perioada 2021-2023, Curtea a identificat o serie de neconformități cu impact deosebit de important asupra activității SC BTT S.A., formulând astfel o concluzie de audit contrară, conform procedurilor Curții.

Societatea comercială Biroul de Turism pentru Tineret S.A. este succesoarea fostului Birou de Turism pentru Tineret, entitate înființată în anul 196 și are acționar majoritar statul român, prin Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, care deține 87,92% din acțiuni. Ceilalți acționari sunt: S.I.F. Transilvania, acționari persoane juridice tip listă și acționari persoane fizice.

Operatorul a fost înființat drept organ specializat cu personalitate juridică care se ocupă de organizarea turismului şi excursiilor pe plan central, a taberelor de odihnă pentru tineret, orientarea activității turistice de masă, dispunând de un patrimoniu semnificativ constând în baze turistice şi de agrement amplasate pe întreg teritoriul țării.

Neregulile descoperite

Potrivit raportului de audit, entitatea nu a întreprins demersurile legale necesare în vederea reîntregirii patrimoniului cu activele care au fost astfel înstrăinate prin contracte de vânzare-cumpărare încheiate în baza contractelor de asociere în participațiune anulate de instanța penală.

Mai concret, totul a început în perioada 1999-2000, când au fost încheiate 64 de contracte de asociere în participațiune, prin care SC BTT SA se angaja ca, împreună cu partenerii săi, să exploateze şi/sau să modernizeze în comun o serie de active aflate în patrimoniul BTT SA (terenuri şi/sau construcții) urmând ca rezultatele financiare să fie împărțite între asociați, în conformitate cu cotele-părți stabilite.

Astfel, ulterior încheierii contractelor de asociere în participațiune, în 26 de situații, BTT SA a încheiat contracte de vânzare-cumpărare privind activele care au făcut obiectul asocierilor respective.

Totuși, 14 ani mai târziu, prin Decizia penală nr.180/27.06.2014, s-a dispus anularea celor 64 de contracte de asociere în participațiune încheiate de BTT S.A., pe motiv că, în esență, atât deciziile Consiliului de Administrație cât și hotărârile Adunării Generale a Acționarilor în baza cărora au fost încheiate contractele respective au fost, în fapt, falsificate de către fostul director general, iar societățile comerciale cu care au fost încheiate contractele de asociere în participațiune, fie nu aveau nici o activitate economică până la data încheierii contractelor, fie nu aveau prevăzut în statut ca obiect, activitatea turistică.

Aşa cum rezultă din motivarea sentinței penale, acțiunea de vânzare nelegală a acestor active a avut ca şi concesință o pierdere patrimonială, evaluată cel puțin ca diferență dintre prețul de vanzare și prețul real al acestor active, dar raportul nu include o estimare a prejudiciului total al acestei situații.

Mai mult, auditori Curții au descoperit că ani la rând responsabilii societății au acceptat, în mod nejustificat, exploatarea unor active aflate în proprietatea sa de către terțe persoane, fără a fi încheiate angajamente legale, precum și inexistența la nivelul entității a unei situații clare, corecte și reale a activelor ce au făcut obiectul unor contracte de asociere în participațiune.

De asemenea, în cadrul misiunii de audit au fost identificate multiple deficiențe privind modul de desfășurare a acțiunii de inventariere generală a patrimoniului în perioada 2021-2023, precum și neconformități referitoare la încheierea și derularea contractelor de închiriere sau la urmărirea încasării unor plăți.

Recomandările Curții

Prin Scrisoarea către management adresată conducerii SC BTT SA, în urma finalizării Raportului de audit, Curtea a transmis entității verificate o serie de recomandări, cu termene-limită, printre care:

Instituirea măsurilor legale în vederea reintegrării în patrimoniului societății a tuturor activelor care au făcut obiectul contractelor de asociere în participațiune, anulate ca nelegale de către instanța penală și care ulterior au fost înstrăinate. Stabilirea întinderii prejudiciului astfel creat și dispunerea de către conducerea entității a tuturor măsurilor legale în vederea recuperării acestuia.

Stabilirea întinderii prejudiciului creat prin neinstituirea demersurilor legale necesare în vederea realizării veniturilor din exploatarea terenurilor aflate în proprietatea BTT SA, dar în folosința unei societăți comerciale, şi dispunerea de către conducerea entității a tuturor măsurilor legale în vederea recuperării acestuia.

Efectuarea de către conducerea entității a unei analize detaliate cu privire la activele aflate în folosința unor terțe persoane juridice, fără a avea la bază angajamente legale valabil încheiate (…). În baza analizei astfel efectuate, conducerea entității va întreprinde toate demersurile legale necesare în vederea asigurării administrării patrimoniului respectiv în condiții de deplină legalitate.

Dispunerea de către conducerea entității a tuturor măsurilor necesare în vederea întocmirii unei analize cu privire la situația juridică actuală a tuturor activelor de natura clădirilor și terenurilor aflate în patrimoniul societății (…).

Reanalizarea de către BTT SA a tuturor contractelor de închiriere aflate în derulare, atât în sensul stabilirii situației juridice a acestora, cât și în sensul modului în care au fost respectate și aplicate clauzele contractuale şi luarea de către conducerea executivă administrativă a măsurilor legale ce derivă din rezultatele analizei efectuate.

Dispunerea de către conducerea entității a tuturor măsurilor necesare în vederea stabilirii întinderii prejudiciului creat prin nestabilirea și neîncasarea contravalorii chiriei indexate, pe perioada de la data încheierii contractelor și până la data prezentă, prin extinderea verificărilor asupra tuturor contractelor de închiriere aflate în derulare și dispunerea măsurilor legale în vederea recuperării acestuia.

Pentru neconformitățile în cazul cărora există indicii că faptele au fost săvârșite cu încălcarea legii penale, Plenul Curții de Conturi a decis sesizarea organelor de urmărire penală.

Raportul de audit de conformitate și Scrisoarea către management, întocmite ca urmare a derulării misiunii de audit de conformitate efectuată la SC Biroul de Turism pentru Tineret SA pot fi accesate aici și pe pagina de internet a instituției și AICI.