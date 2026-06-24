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Lovitură pentru Comisia Europeană: Dassault câștigă disputa privind avioanele private sustenabile

Dassault Aviation, producătorul francez al avioanelor de afaceri Falcon, a câștigat un proces prin care a cerut ca avioanele private să poată fi considerate sustenabile din punct de vedere al mediului, potrivit regulilor UE, după ce inițial fuseseră excluse.
Lovitură pentru Comisia Europeană: Dassault câștigă disputa privind avioanele private sustenabile
Iulian Moşneagu
24 iun. 2026, 17:02, Economic
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Curtea de Justiție a Uniunii Europene a dat miercuri dreptate companiei Dassault. Instanța a stabilit că excluderea avioanelor private din noile reguli verzi ale UE ar putea afecta accesul companiei la finanțare. Curtea a mai arătat că unele dintre criteriile folosite de Comisia Europeană pentru a exclude aceste aeronave nu au fost suficient justificate, informează Financial Times.

„Comisia nu a luat în considerare anumiți factori relevanți, în special capacitatea acestor aeronave de a opera cu combustibili sustenabili pentru aviație”, a arătat instanța în hotărârea sa.

Curtea a precizat și că impactul asupra mediului al avioanelor de afaceri nu poate fi evaluat doar prin raportarea emisiilor de dioxid de carbon per pasager și per kilometru la cele ale altor mijloace de transport. Potrivit instanței, trebuie luate în calcul și alte elemente, precum flexibilitatea și viteza acestor aeronave.

Decizia, care privește așa-numita taxonomie europeană, reprezintă o victorie pentru un sector criticat frecvent de activiștii de mediu și vizat de unele inițiative politice. În Franța, partidele de stânga din opoziție au cerut în trecut interzicerea avioanelor private, însă fără succes.

Dassault a depus acțiunea în instanță în 2024. Compania a reclamat că este tratată diferit față de alte firme din sectorul aviației, care au fost incluse în regulile verzi ale UE.

Directorul general al Dassault, Éric Trappier, declara în septembrie anul trecut, în cadrul unei audieri parlamentare în Franța, că regulile UE îl „înfurie”.

Avioanele Falcon sunt una dintre principalele linii de afaceri ale Dassault, alături de avionul de luptă Rafale. Divizia de avioane de afaceri a generat, în 2025, aproape 40% din veniturile totale ale companiei, care s-au ridicat la 7,4 miliarde de euro.

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