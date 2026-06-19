Comisia Europeană pregătește o lege pentru reducerea dependenței UE de China

Măsura vizează în special reducerea dependenței UE de China, într-un context economic și geopolitic tot mai tensionat, scrie Reuters.

Potrivit șefei Comisiei, ritmul în care marile companii europene au încercat să se desisteze față de China a fost mult prea lent, în ciuda avertismentelor repetate privind vulnerabilitățile lanțurilor de aprovizionare.

Reducerea dependenței UE de China, pe agenda liderilor europeni

Liderii Uniunii Europene reuniți la Bruxelles au convenit ca executivul comunitar să inițieze un dialog cu principalii parteneri comerciali ai blocului privind „dezechilibrele macroeconomice globale” și să analizeze necesitatea unor noi măsuri comerciale.

Deși China nu este menționată explicit în concluziile summitului, discuțiile s-au concentrat în mod clar asupra celei de-a doua economii a lumii.

Problema a devenit acută anul trecut, când China și-a folosit poziția dominantă în procesarea mineralelor critice pentru a impune restricții la exportul de pământuri rare, afectând industrii strategice europene precum cea auto, energetică și a tehnologiilor verzi.

Ursula von der Leyen a subliniat că noua legislație ar putea deveni inutilă dacă mediul de afaceri va accelera de la sine procesul de diversificare.

„Cel mai bun scenariu este ca firmele să își intensifice eforturile de reducere a riscurilor, iar această măsură să nu mai fie necesară”, a declarat ea.

Datele prezentate liderilor europeni arată că deficitul comercial al UE în relația cu China a ajuns la aproximativ 1 miliard de euro pe zi, o situație pe care oficialii europeni o consideră nesustenabilă, mai ales în contextul în care accesul pe piața americană a fost afectat de tarifele transatlantice.

Reacții și avertismente

Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a declarat că dialogul cu China este esențial, dar a avertizat că lipsa rezultatelor concrete nu mai poate continua.

„Un deficit de un miliard de euro pe zi este pur și simplu nesustenabil”, a spus Costa.

Între timp, China a criticat recent declarația G7 privind reducerea dependențelor de minerale critice, cerând respectarea regulilor economiei de piață și acuzând formarea unor „clici restrânse”.

Premierul belgian Bart De Wever a adăugat că liderii UE au convenit să acționeze unitar în cazul unor eventuale represalii comerciale din partea unor state terțe, avertizând că impactul acestora nu ar fi resimțit în mod egal de toate țările membre.