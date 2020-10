Datoria publică a crescut în doar opt luni din 2020 cu 76 mld. lei, peste întreaga datorie din 2008.

Datoria publică a ajuns în august la 450 de miliarde de lei, după un salt de 5,6 miliarde de lei în ultima lună de vară. Este cel mai mare salt anual înregistrat vreodată, de la revoluţie încoace, arată Ziarul Financiar.

Doar datoria nouă de 76,6 mld. lei înseamnă mult peste datoria pe care România o avea în 2008, anul de început al precedentei crize financiare, datorie care era de 66,6 mld. lei (18 mld. euro, la cursul leu/euro de 3,68 lei pentru un euro).

În 2009, datoria avea să urce cu 49 de miliarde de lei, până la 115,6 mld. lei, pe fondul crizei, în condiţiile în care creşterea economică a coborât de la 9% în 2008, iar deficitul bugetar cash a sărit de la 4,8% din PIB (5,4% pe ESA) la 6,9% din PIB (9,1% pe ESA). Un an mai târziu, în 2010, datoria a mai făcut un salt de 41 de miliarde de lei, pe fondul crizei care s-a accentuat, şi, astfel, datoria a crescut de la 12,3% din PIB în 2008, la 29,6% din PIB în 2010.

Nominal, datoria nouă făcută de la începutul acestui an până în august, de 76,6 mld. lei este cu doar 14 mld. lei mai mică decât cea făcută în anii marii crize, 2009 şi 2010, când datoria publică s-a dublat. Însă, raportată la PIB, evoluţia datoriei nu pare de speriat. De observat este însă că, pentru prima dată în istoria post-revoluţionară, ea depăşeşte 40% din PIB şi va ajunge, la final de an, la pragul de avertizare de 45% din PIB. În opt luni din an, datoria publică a avansat cu 7,6% din PIB, de la 35,2% din PIB în decembrie, la 42,8% din PIB în august.

Datele, faţă de 2008, sunt diferite, pentru că PIB-ul este diferit, dar şi filosofia de abordare a crizei este complet schimbată. Dacă, în criza precedentă, guvernele (inclusiv cel al României) au fost obligate să strângă cureaua, dimpotrivă, în această criză toată lumea este îndemnată să se îndatoreze.

Sunt, totuşi, lucruri care nu trebuie scăpate din vedere pentru că şi noile datorii vor ajunge cândva la scadenţă. Iar diferenţa dintre îndatorarea României şi evoluţia PIB-ului este foarte mare. În anii din urmă, graţie creşterii economice robuste, deficitul fiscal şi datoria publică au putut fi ţinute sub control. În diacronie, însă, vedem că, din 2008 până în 2020, PIB-ul s-a dublat în lei (de la 524 mld. lei în 2008, la 1.058 mld. lei, cât estimează Comisia Naţională de prognoză PIB-ul în acest an).

În euro, PIB-ul a avansat cu 52%, de la 42,3 mld. euro în 2008, la 216,4 mld. euro în 2020, estimare în baza cursului la zi leu/euro. Însă, datoria în lei a crescut cu 575%, de la 66,5 mld. lei în 2008, la 450 mld. lei în au­gust 2020. În aceeaşi vreme, datoria, ca pondere în PIB, a crescut de 2,5 ori, de la 12,4% din PIB în 2008, la 42,8% din PIB în august 2020.