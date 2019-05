Dezbateri importante luni la Bruxelles: Pe ce subiecte au discutat membrii Consiliului Spaţiului Economic European

Funcţionarea globală a acordului privind Spaţiul Economic European, schimbările climatice şi strategiile pe termen lung, punerea în aplicare a Acordului de la Paris au fost subiectele dezbătute în cadrul Consiliului Spaţiului Economic European (SEE), luni, la Bruxelles.

Luni a avut loc, la Bruxelles, cea de a 51-a reuniune a Consiliului SEE, prezidată de ministrul pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat, Ştefan-Radu Oprea. Uniunea Europeană a fost reprezentată de Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene, iar statele membre ale SEE din Asociaţia Europeană a Liberului Schimb (AELS) - Norvegia, Islanda, Liechtenstein - au fost reprezentate de miniştrii afacerilor externe. La reuniune au mai participat reprezentanţi ai Comisiei Europene şi ai Serviciului European de Acţiune Externă.

Prima parte a reuniunii a fost organizată sub forma unui dialog politic, în cadrul căruia părţile au avut schimburi informale de opinii pe teme de politică externă şi comercială de interes comun. Discuţiile au continuat în reuniunea plenară, care a adoptat documentele statutare ale Consiliului SEE. În cadrul acesteia, părţile au discutat aspecte legate de funcţionarea globală a Acordului privind SEE. De asemenea, a avut loc o dezbatere de orientare pe tema schimbărilor climatice, cu accent pe strategiile pe termen lung către 2050 şi pe punerea în aplicare a Acordului de la Paris.

„Acordul privind SEE constituie un element esenţial pentru buna funcţionare şi omogenitatea Spaţiului Economic European şi pentru menţinerea integrităţii Pieţei interne. Ne dorim implementarea cât mai rapidă a mecanismelor financiare ale SEE şi Norvegiei. România este al doilea beneficiar ca valoare şi primul semnatar al memorandumurilor de înţelegere, pentru perioada 2014-2021, cu un total de 500 milioane de euro. Anul acesta aniversăm 25 de ani de la intrarea în vigoare a acestui acord, ceea ce demonstrează caracterul său flexibil, stabilitatea şi calitatea instituţiilor sale”, a declarat Ştefan-Radu Oprea.

În marja Consiliului SEE, statele SEE AELS au organizat un seminar aniversar pentru a marca cei 25 de ani de la intrarea în vigoare a Acordului privind SEE, la 1 ianuarie 2019. Temele dezbătute în cadrul evenimentului au avut drept element central impactul pozitiv al Acordului privind SEE asupra celor 31 de state semnatare, din perspectiva funcţionării pieţei interne, a cooperării multilaterale şi a promovării valorilor europene comune.

Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) a intrat în vigoare la 1 ianuarie 1994, reunind statele membre UE şi cele trei state SEE AELS - Islanda, Liechtenstein şi Norvegia – într-o piaţă unică, denumită "Piaţa internă". Acordul SEE garantează drepturi şi obligaţii egale în cadrul Pieţei interne pentru persoanele fizice şi operatorii economici din SEE. De asemenea, prevede încorporarea legislaţiei UE care reglementează cele patru libertăţi - libera circulaţie a mărfurilor, a serviciilor, a persoanelor şi a capitalului - în toate cele 31 de state SEE. Consiliul SEE este organizat în fiecare semestru la Bruxelles, la nivel de ministru, cu participarea celor trei state SEE AELS. Consiliul SEE stabileşte orientările generale ale cooperării în cadrul SEE şi asigură impulsul politic al acestuia.

