Educația pentru mediu diseminată în mediul rural cu metode digitalizate printr-un proiect dezvoltat de România și Islanda – Advertorial

Țintind la o educație care să promoveze un comportament responsabil față de mediu, Universitatea Transilvania Brașov a venit cu soluții disponibile publicului larg în cadrul inițiativei „Educație pentru mediu – resurse educaționale deschise pentru cetățeni din mediul rural”.

Alături de Universitatea Transilvania din Brașov, România – coordonatorul proiectului, inițiativa a beneficiat de expertiza specialiștilor Universității din Reykjavik, Islanda – partener din țara donatoare, cei ai Academiei de Studii Economice București, România și ai Universității Tehnice Gheorghe Asachi din Iași, România.

Denumit pe scurt EnvEdu-OERs, demersul a fost gândit ca o oportunitate educațională pentru comunitățile rurale din România, oferindu-le un spațiu deschis de formare și resurse educaționale, care să le transforme în comunități durabile.

Proiectul și-a propus să contribuie la educarea cetățenilor activi, care iau decizii informate prin metode digitale care dezvoltă comunități inteligente, totul pentru un mediu înconjurător mai sănătos.

Cetățenii au dreptul la informare, dar nu dețin cunoștințe

Proiectul de cooperare în învățământul superior „Educație pentru mediu – resurse educaționale deschise pentru cetățenii din mediul rural” a fost finanțat prin intermediul Programului RO Educație, valoarea sprijinului financiar fiind de peste 128 000 de euro.

„EnvEdu-OERs nu este o acțiune izolată, ci face parte din mai multe acțiuni aplicate ale Universității noastre. Am început proiectele educaționale despre mediu încă din anul 2000 și fiecare proiect implementat ne-a oferit mai mult curaj să implementăm proiecte și mai complexe. Totodată, în cadrul acestor proiecte am înțeles că mediul are resurse limitate, care trebuie protejate. Aceasta a fost motivația principală pentru elaborarea și implementarea acestui proiect dintr-o perspectivă multidisciplinară”, a dezvăluit Lucia Camelia Drăghici, profesor la Universitatea Transilvania din Brașov.

Profesor Lucia Camelia Draghici este unul din cadrele academice care s-a ocupat de implementarea proiectului

Soluțiile găsite de partenerii proiectului au fost dezvoltarea de resurse de formare cu acces gratuit și organizarea de evenimente specifice (întâlniri de proiect, evenimente de diseminare a rezultatelor, workshop-uri).

“Am conștientizat că mediul oferă resurse, dar trebuie să avem grijă de ele. Sarcina noastră este să ajutăm la înțelegerea problemelor de mediu. O provocare în acest proiect a fost abordarea multidisciplinară, din mai multe perspective, dar și studiile efective de caz“, a declarat și Dana Perniu, Profesor la Universitatea Transilvania.

Printre livrabilele proiectului EnvEdu-OERs sunt publicații de specialitate.

Nevoia de educație în domeniul mediului a reieșit și din prelucrarea răspunsurilor unui chestionar, adresat, în mod deosebit reprezentanților administrației locale rurale, dar și cetățenilor din mediul rural, iar Universitatea Brașov a procedat la stabilirea temelor de interes pentru respondenți.

Modulele de curs, sub forma resurselor educaționale deschise au presupus inițial elaborarea unor lecții în format video, folosind ca suport documente text și teste de evaluare a cunoștințelor, materiale produse în limbile engleză și română.

Problemele de mediu au fost tratate în cadrul a patru module de curs care au abordat teme precum definiția comunității sustenabile și comunicarea socială, calitatea și managementul proiectelor de mediu, evaluarea impactului și a riscurilor, managementul deșeurilor în comunitățile rurale, dar și date și informații despre resursele de apă și echilibrul acestora pentru o comunitate sustenabilă.

Modulele de curs sunt disponibile atât pe site-ul proiectului, cât și pe platforma de tip E-learning

Față de ceea ce s-a propus prin proiect, s-au elaborat și 51 lecții în format video în limba engleză și 50 de lecții în limba română, 37 de documente de text suport (în ambele limbi) cu un total de peste 500 pagini și câte 32 teste de evaluare.

Modulele de curs sunt disponibile atât pe site-ul proiectului, cât și pe platforma de tip E-learning dezvoltată în cadrul acestei inițiative .

Pe viitor, completând informațiile obținute prin modulele de curs (OERs), platforma va servi ca mediu de învățare interactiv, colaborativ, prin îndrumarea beneficiarilor de a rămâne informați cu privire la subiecte de mediu. Platforma permite acestora să parcurgă, pe lângă lecțiile video și textele suplimentare și teste de evaluare a cunoștințelor.

Recomandările de politici dezvoltate în cadrul proiectului EnvEdu-OERs s-au concretizat prin publicarea a două cărți.

Soluții pentru educație în mediul rural cu sprijinul Granturilor SEE

Granturile SEE au jucat un rol fundamental în realizarea acestui proiect de succes furnizând toate resursele financiare necesare, de aproape 130.000 de euro, pentru dezvoltarea și implementarea inițiativei.

Granturile SEE și Norvegiene reprezintă contribuția Islandei, Principatului Liechtenstein și Regatului Norvegiei la reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European și la consolidarea relațiilor bilaterale cu cele 15 state beneficiare din estul și sudul Europei și statele baltice. Aceste mecanisme de finanțare sunt stabilite în baza Acordului privind Spațiul Economic European, ce reunește statele membre UE și Islanda, Liechtenstein și Norvegia ca parteneri egali pe piața internă. În total, cele trei state au contribuit cu 3,3 miliarde de euro între 1994 și 2014 și 2,8 miliarde de euro pentru perioada de finanțare 2014 – 2021.