dm-drogherie markt va continua implementarea caselor de marcat self-service în toate magazinele sale. Ce planuri mai are retailerul german

Modernizare și digitalizare

Cu aproximativ 4.189 de magazine în Europa, dintre care 2.154 în Germania, dm are în plan deschideri moderate de noi unități, dar va investi peste 250 de milioane de euro în anul fiscal 2025/26 pentru a implementa un nou concept de design al magazinelor, modernizând sute de locații, scrie ESM.

Compania va continua extinderea caselor de marcat self-service, vizând finalizarea proiectului până în 2027, și își va dezvolta rețeaua de puncte de ridicare, care depășește deja 2.000 de locații în întregul grup.

Un proiect pilot privind punctele de ridicare disponibile 24/7 în șase locații externe este deja în derulare, pentru a oferi clienților mai multă flexibilitate.

Compania testează, de asemenea, dmGPT – o inteligență artificială utilizată în dezvoltarea de produse, crearea de conținut și servicii pentru clienți.

Implementarea viitoare a sistemului SAP S/4HANA va pune bazele unui proces digital la nivel european, menit să îmbunătățească gestionarea transparentă a operațiunilor și a datelor companiei.

dm-drogerie markt, o creștere de 8% a vânzărilor în anul fiscal 2024/25

În Germania, retailerul a înregistrat o creștere a vânzărilor de 6,5%, ajungând la 13,3 miliarde de euro, în timp ce în celelalte 13 țări europene unde operează dm-drogerie markt s-a raportat un avans de 12,1%, până la 5,9 miliarde de euro, potrivit companiei.

Aproximativ 3,7 milioane de gospodării din Europa – dintre care 2,2 milioane în Germania – fac cumpărături zilnic la dm, iar aplicația digitală a lanțului are acum 12,5 milioane de utilizatori.

Retailerul de tip drogherie a mai adăugat că, potrivit datelor NielsenIQ, cota sa de piață în Germania este estimată să ajungă la 27,5% în anul fiscal 2024/25, cu o creștere de 0,8 puncte procentuale în volum.

Christoph Werner, CEO al dm-drogerie markt, a atribuit succesul strategiei omnichannel a companiei, care combină experiența din magazinele fizice cu vânzările online, serviciile de „click-and-collect” și livrările rapide în marile orașe germane.

„Dezvoltarea consecventă a punctelor noastre forte și a inovațiilor […] a asigurat faptul că dm a reușit să câștige clienți, vânzări și cotă de piață într-un mediu economic incert”, a declarat Werner.

Pentru a răspunde cererii online în creștere, dm va deschide al doilea său centru de distribuție online în Heideloh, Germania, până în februarie 2026.

Extindere în domeniul sănătății

Strategic, dm își extinde activitatea în sectorul sănătății, punând accent pe educația pentru sănătate și prevenție.

Compania se așteaptă să lanseze în acest an farmacia online din Bor, Cehia, prin care va intra pe piața produselor fără prescripție medicală (OTC) și a cosmeticelor exclusiv farmaceutice.

În august 2025, dm a lansat programe pilot în anumite magazine, oferind servicii precum testări oftalmologice cu Skleo Health, analize dermatologice susținute de inteligență artificială prin dermanostic și analize de sânge cu Aware Health — toate cu scopul de a le oferi clienților acces la servicii medicale accesibile.

Totodată, compania și-a extins gama proprie Mivolis, introducând teste de autoevaluare cu diagnostic de laborator, pentru a facilita monitorizarea stării de sănătate la costuri reduse.

Sustenabilitate și produse organice

Dincolo de domeniul sănătății, dm își menține angajamentul față de practicile sustenabile și produsele organice.

Cererea pentru alimente bio rămâne ridicată, iar dm a devenit lider de piață în Germania în segmentul produselor bio uscate, generând peste 1 miliard de euro din vânzările gamei dmBio în anul fiscal 2024/25.

La nivel ecologic, dm intenționează să instaleze 60 de noi sisteme fotovoltaice în magazinele europene și, începând din 2026, va acoperi aproximativ 20% din necesarul său de energie printr-un acord de achiziție de energie de la parcul eolian offshore Borkum Riffgrund 3 și din surse solare.

De asemenea, marca Denkmit a companiei va lansa în noiembrie 2025 detergenți care conțin agenți tensioactivi obținuți din CO2 capturat.