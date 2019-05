Dragnea: Casa de Comerţ Unirea va investi 15 milioane de euro în trei centre de spălare a lânii/ Liderul PSD îi critică pe „hârţogarii” din instituţiile statului care nu înţeleg agricultura

Casa de Comerţ Unirea va investi în trei centre de splălare a lânii, costul fiind de 5 milioane de euro pentru un centru, a anunţat duminică preşedintele PSD Liviu Dragnea, la TVR1, în cadrul emisiunii „Viaţa satului”.

Dragnea spune că lâna este o resursă care trebuie valorificată, inclusiv în construcţii, iar până acum putea fi spălată doar în străinătate. Un centru de spălare va fi amplasat în zona Sibiului, iar altul în Moldova, a precizat liderul PSD.

Ministrul Agriculturii Petre Daea a precizat că România dispune de 4,8 milioane de hectare de pajişti, cât Belgia, Austria şi Olanda la un loc, iar această resursă poate fi folosită pentru creşterea animalelor.

Ministerul derulează un program de susţinere a lânii, precum şi un program de creştere a consumului de carne de oaie, care s-a dublat în ultima preriadă, conform ministrului Daia.

Casa de Comerţ Unirea este o entitate înfiinţată anul trecut, care ar trebui să achiziţioneze produsele agricole de la fermieri şi să le valorifice printr-o reţea proprie de magazine.

„Hârţogarii” din instituţiile statului

Preşedintele PSD Liviu Dragnea a declarat duminică, în emisiunea ”Viaţa satului”, că în instituţiile statului sunt mulţi „hârţogari care nu-şi dau seama ce înseamnă o anumită perioadă în agricultură sau în zootehnie”, în contextul subvenţiilor în aceste sectoare.

„15 mai este o dată pe care am convenit-o împreună exact pentru motivele astea. Sunt mulţi funcţionari, hârţogari care nu-şi dau seama ce înseamnă o anumită perioadă în agricultură sau în zootehnie. Sunt buni banii, dar una e să îi am când pot să achiziţionez ce-mi trebuie, una e să-i am după şi atunci când aveam nevoie nu-i pot folosi. (...) Dacă îmi dă banii peste trei luni de zile în decembrie, ianuarie, de unde să cumpăr? Chiar dacă văd banii, eu n-am bani în pungă şi atunci de unde să cumperi furaje pentru animale pe timp de iarnă”, a spus Liviu Dragnea în timpul emisiunii Viaţa Satului de la postul public de televiziune, la care a participat alături de ministrul Agriculturii, Petre Daea.

Pentru anul 2019 cererile unice de plată care cuprind solicitari de sprijin pentru sectorul vegetal şi zootehnic cât şi cererile unice care conţin doar solicitări de sprijin pentru sectorul zootehnic s-au putu depune la centrele locale şi judeţene APIA. Termenul limită de depunere fără penalităţi a fost 15 mai 2019 inclusiv.

Liderul PSD şi preşedintele Camerei Deputaţilor Liviu Dragnea a participat săptămâna trecută, tot alături de ministrul Agriculturii Petre Daea, la emisiunea „Viaţa satului” de la postul de televiziune TVR 1, unde a vorbit despre programul PSD de subvenţii acordate pentru creşterea legumelor în România.

Prim-vicepreşedintele PNL Raluca Turcan a scris, luni, pe Facebook, că partidul său solicită CNA şi Comisiei de Etică a TVR să investigheze "cum de au ajuns Liviu Dragnea şi Petre Daea să facă propagandă electorală" în emisiunea ”Viaţa Satului”.

Despre legea dublului standard

Legea dublului standard se va aplica inclusiv fermierilor români, care folosesc substanţe pentru grăbirea coacerii legumelor, a declarat preşedintele PSD Liviu Dragnea, la TVR 1.

„Legea dublului standard, carre va fi adoptată în curând, va fi valabilă pentru oricine, nu doar penru produsele străine. Nu putem permite ca unii să „dea la coadă” la roşii”, a spus liderul PSD, referindu-se la fermierii care folosesc substanţe care grăbesc coacerea.

Proiect de lege prevede sancţionarea celor care vând produse sau servicii "falsificate supuse dublului standard" cu amendă de maxim 4% din cifra de afaceri. În caz de abatere repetată se suspendă autorizaţia de funcţionare a comerciantului pe 6 luni. Prevederile proiectului de lege se aplică tuturor persoanelor fizice şi juridice care desfăşoară relaţii comerciale cu produse de larg consum, produse agroalimentare, carburanţi, servicii de telefonie şi internet, servicii finaciare, servicii turistice, indiferent de forma de comerţ.

De asemenea, potrivit iniţiativei, produsele supuse dublului standard vor fi confiscate şi retrase de la vânzare.

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor ar urma să fie făcute de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorului (ANPC) şi după caz Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor.

