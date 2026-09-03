Dragoș Dobrescu înființează la Doha Uniunea Camerelor de Comerț Bilaterale România-Qatar și devine președinte

Dragoș Dobrescu va ocupa funcția de Președinte al organizației, organizație constituită în Qatar ca structură independentă, apolitică și non-profit.

Obiectivul principal este crearea unui cadru permanent în care companiile, investitorii, antreprenorii, organizațiile profesionale și instituțiile din cele două țări să poată dezvolta relații și proiecte comune.

Companiile românești, conectate la piața din Qatar

Noua organizație urmărește să faciliteze intrarea companiilor românești în ecosistemul economic qatarez, dar și să facă mai vizibile în Qatar oportunitățile de investiții disponibile în România.

Printre activitățile Uniunii se vor număra întâlniri între companii, delegații economice, evenimente și întâlniri B2B, schimburi de informații și facilitarea contactului dintre mediul privat și instituțiile relevante din cele două state.

„România și Qatar au interese economice complementare și un potențial de cooperare care poate fi dezvoltat mult mai mult. Obiectivul nostru este să construim un canal permanent de dialog între cele două comunități de business și să facilităm apariția unor parteneriate concrete, construite pe termen lung”, spune Dragoș Dobrescu.

Antreprenorul consideră că dezvoltarea relației economice dintre cele două țări presupune mai multă continuitate și contacte directe între companii.

„Capitalul urmează încrederea, iar încrederea se construiește prin continuitate și relații directe. Rolul Uniunii este să reducă distanța dintre companiile românești și ecosistemul economic din Qatar și, în sens invers, să prezinte investitorilor qatarezi oportunități relevante din România”, adaugă Dobrescu.

De la real estate la proiecte internaționale

Dragoș Dobrescu are o experiență de peste trei decenii în antreprenoriat și este fondatorul grupului Monolit, activ în sectorul imobiliar.

În ultimii ani, portofoliul său s-a diversificat, incluzând proiecte din zona senior living și entertainment. Printre acestea se află Vitalitas, dezvoltat în domeniul serviciilor și infrastructurii pentru seniori, și Dracula Land, proiect de entertainment și real estate pentru care este prevăzută o investiție de peste un miliard de euro.

Proiectele implică investitori, operatori și parteneri internaționali, ceea ce a dus la extinderea activității lui Dobrescu dincolo de piața românească de real estate.

Preluarea conducerii noii organizații reprezintă o extindere a activității sale către zona de cooperare economică și instituțională dintre România și Qatar.

Domeniile în care România și Qatar pot colabora

Uniunea identifică mai multe sectoare cu potențial pentru dezvoltarea relațiilor economice bilaterale. Printre acestea se află industria chimică și petrochimică, metalurgia, producția industrială avansată, industria automotive și mobilitatea electrică.

Pe listă se mai află inteligența artificială, tehnologiile cuantice și semiconductorii, industria farmaceutică și life sciences, agricultura și securitatea alimentară, precum și industriile creative și tehnologiile digitale.

Cooperarea poate lua forma unor investiții și joint-venture-uri, dar și a unor proiecte regionale de producție, cercetare, distribuție și dezvoltare.

Pentru companiile românești, Qatar ar putea reprezenta nu doar o piață de desfacere, ci și o bază pentru extinderea în regiunea Golfului și în alte piețe din Orientul Mijlociu și Asia. Sunt vizate inclusiv activități de producție, cercetare și dezvoltare, sedii regionale și parteneriate comerciale.

Qatar, sursă de capital pentru proiecte din România

Qatar reprezintă unul dintre centrele importante de capital și investiții din regiunea Golfului, cu capital suveran, companii de stat, investitori instituționali și capital privat cu expunere internațională.

Astfel, consolidarea relației economice cu România poate avea două direcții: atragerea de capital și parteneri qatarezi pentru proiecte din România și sprijinirea companiilor românești care vor să intre pe piața qatareză sau să se extindă în regiune.

România are, în același timp, avantajul apartenenței la Uniunea Europeană și al poziționării la Marea Neagră, precum și o bază industrială și competențe în domenii precum automotive, tehnologie, energie, agricultură și industrie.

Prin înființarea Uniunii Camerelor de Comerț Bilaterale din România în Statul Qatar, echipa fondatoare își propune să creeze un mecanism permanent prin care firmele și investitorii din cele două țări să poată identifica mai ușor parteneri și oportunități și să transforme aceste domenii de interes comun în proiecte concrete.