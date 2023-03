Efectele prăbuşirii Silicon Valley Bank s-au resimţit din plin la Bursa de Valori Bucureşti

Totuşi, riscul de contagiune este neglijabil, iar recentele scăderi înregistrate de companiile listate pot reprezenta momente prielnice de intrare în piaţă, spun şefii celor mai mari administratori de fonduri de investiţii din România, printre care Amundi AM, Goldman Sachs AM şi BT AM.

Prezenţi pe 13 martie la a doua ediţie a conferinţei ZF Capital Markets Summit, dedicată în exclusivitate investiţiilor pe piaţa de capital, reprezentanţii industriei româneşti de asset management au argumentat că diversificarea – care ar trebui să reprezinte un punct central în portofoliul oricărui investitor – este mai importantă mai mult decât oricând în contextul actual în care până şi titlurile de stat, considerate unele dintre cele mai sigure instrumente financiare, oferă evoluţii negative, iar acţiunile de tip „value“ promit să rămână în centrul de interes al pieţei.

„Din structura pieţei locale de administrare a activelor reiese cât de necesară este diversificarea, iar aici aş face o conexiune şi cu situaţia nefericită a acestei bănci din SUA, în sensul în care o expunere prea mare pe titluri de stat a condus la un dezechilibru caracterizat de performanţe relativ slabe în 2022. Avem de reconstituit o încredere a unui segment de investitori care sunt mai degrabă defensivi. Cine s-ar fi gândit că se pot înregistra performanţe atât de negative pe un portofoliu de titluri de stat?“, spune Milan Pruşan, country head, Goldman Sachs AM.