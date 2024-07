„Parteneriatul România-UAE continuă în energie: Electrica S.A şi IHC vor forma o companie care va produce echipamente energetice verzi, precum soluţii de stocare şi digitalizare a reţelei de distribuţie a energiei electrice (contoare inteligente) şi va dezvolta şi opera o infrastructură pentru încărcarea autovehiculelor electrice”, scrie pe Facebook ministrul Energiei, Sebastian Burduja.

El arată că a susţinut constant că parteneriatul cu Emiratele Arabe Unite (EAU) este o oportunitate strategică pentru România în general şi pentru sectorul energetic românesc în mod special.

„De asemenea, am spus că revoluţia energetică demarată de ţara noastră trebuie să însemne nu doar importul de echipamente fabricate de alţii, ci oportunitatea creşterii industriei româneşti. Asta înseamnă locuri de muncă, salarii mai bune şi şansa României de a exporta produse şi servicii cu valoare adăugată mare, <made in Romania>. Consiliul de Administraţie al Electrica a aprobat astăzi constituirea unei societăţi pe acţiuni (joint-venture) împreună cu EsyaSoft Holding Ltd., parte a International Holding Company (IHC). Compania va produce şi opera tehnologii avansate pentru energie verde, care vor deservi atât piaţa naţională, cât şi cea europeană”, adaugă Burduja.

Ministrul Energiei precizează că, în noua societate, Electrica va deţine 25% din capitalul social, iar EsyaSoft 75%.