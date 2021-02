Elon Musk preferă bitcoin în defavoarea banilor cash. Motivul din spatele deciziei CEO-ului Tesla: „Doar un prost nu ar căuta alternative”

CEO-ul Tesla, Elon Musk, a declarat joi că a deţine bitcoin este o variantă doar cu puţin mai bună decât a avea tradiţionalii bani cash. Totuşi, diferenţa a influenţat o decizie favorabilă în privinţa criptomonedei, considerată un activ mai bun.

Bought some Dogecoin for lil X, so he can be a toddler hodler