Estimarea lui Bill Gates: Şase vaccinuri împotriva Covid-19 vor fi disponibile în primăvara anului 2021

„Estimez că vom avea aproximativ şase vaccinuri aprobate în primul trimestru”, a declarat Bill Gates, în cadrul Singapore FinTech Festival, citat de CNBC.

Pe lângă serul dezvoltat de americanii de la Pfizer şi nemţii de la BioNTech, care a început deja să primească aprobări în state precum Marea Britanie, Bill Gates estimează că vaccinurile dezvoltate de Moderna, AstraZeneca, Jhonson & Jhonson şi Novavax (finanţat de Bill Gates cu 388 milioane $) ar putea primi autorizaţie în următoarele luni. Totuşi, el nu a menţionat care este a şasea companie.

Săptămâna trecută, Marea Britanie a devenit prima ţară din lume care acordă aprobare în regim de urgenţă pentru vaccinul dezvoltat de Pfizer şi BioNTech, iar distribuţia ar trebui să înceapă săptămâna aceasta.

De cealaltă parte, Administraţia pentru Alimente şi Medicamente din SUA (FDA) ar urma să voteze acordarea unei autorizaţii similare chiar joi.

Miliardarul Bill Gates i-a felicitat pe reglementatorii din ţările dezvoltate pentru că au făcut progrese rapide în contextul aprobării vaccinului. Fondatorul Microsoft este cu atât mai intresat de aspectul vaccinului, întrucât fundaţia Bill & Melinda Gates s-a implicat în mai multe proiecte globale din sfera sănătăţii, inclusiv vaccinarea unor populaţii din ţări foarte sărace.

„Reglementatorii din Vest fac o treabă foarte bună. Au desfăşurat într-un mod foarte profesionist acest proces în trei faze, au urmărit efectele secundate şi au urmărit eficienţa”.

Cu toate acestea, Bill Gates avertizează asupra problemelor care se vor ivi în continuare, în contextul în care vaccinurile trebuie să ajungă distribuite în mod corect către toate ţările, în special către cele mai puţin dezvoltate.

„Trebuie să ne asigurăm că realizăm distribuţia într-un mod echitabil şi că nu va hotărî averea unui om dacă se va vaccina primul sau nu”.

Vaccinul finanţat cu 388 milioane $ de Bill Gates

Miliardarul şi filantropul Bill Gates, fondator al Microsoft, a finanţat compania farmaceutică americană Novavax cu 388 milioane dolari prin intermediul Coalition for Epidemic Preparedness and Innovation (CEPI).



Miliardarul Bill Gates este ţinta unor teorii ale conspiraţiei distribuite masiv pe reţelele de socializare. Conspiraţioniştii susţin că fondatorul Microsoft are un plan de "depopulare", dar şi de faptul că vrea să îi microcipeze pe cei vaccinaţi.