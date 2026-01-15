Eurostat: UE și-a triplat veniturile din taxele pe carbon în șase ani

Veniturile din taxele legate de dioxidul de carbon în Uniunea Europeană au crescut de peste trei ori între 2017 și 2023, de la 15 miliarde de euro la 51 de miliarde de euro, potrivit datelor publicate de Eurostat. Nivelul este calculat în funcție de conținutul de carbon al combustibililor fosili, taxele fiind folosite ca mijloc de descurajare a poluării.

Companiile, principalii contribuabili

În doar șase ani, ponderea acestor sume în totalul taxelor pe energie a crescut semnificativ, de la 6,0% în 2017 la 19,7% în 2023. Creșterea este legată atât de majorarea taxelor, cât și de aplicarea lor unui număr mai mare de combustibili și activități poluante.

Cea mai mare parte a acestor venituri este colectată de la companii, care au suportat în 2023 76,4% din totalul taxelor pe carbon. Gospodăriile au contribuit cu 22,3%, în timp ce contribuțiile provenite din afara Uniunii Europene au reprezentat doar 1,3% din încasări.

Principalul contributor a fost energia, cu 30,1% din total, urmată îndeaproape de industria prelucrătoare, care a generat 29,4% din veniturile din taxele pe carbon.

Cât a încasat România

Și în România, veniturile din taxarea totală a poluării au crescut semnificativ în perioada analizată, de la puțin peste 4 miliarde de euro în 2018 la aproape 9,9 miliarde de euro în 2022. În 2023, încasările au scăzut la aproximativ 7,3 miliarde de euro, dar au rămas peste nivelurile din anii anteriori pandemiei.

Comparativ cu alte state membre, România se situează peste țări precum Slovenia sau statele baltice în ceea ce privește veniturile generate din taxele de mediu, dar rămâne sub economii mai mari din Europa Centrală și de Est, precum Polonia sau Ungaria.

Între Slovenia și Polonia

Slovenia a raportat în 2023 aproximativ 2,4 miliarde de euro venituri din taxele de mediu, iar în statele baltice valorile au fost sub 2 miliarde de euro fiecare. Ungaria a înregistrat în același an venituri de aproximativ 4,2 miliarde de euro din taxele de mediu, peste Slovenia, dar sub încasările României.

La polul opus, Polonia a colectat peste 20 de miliarde de euro din taxele de mediu în 2023 – ultimul an analizat de Eurostat – de aproape trei ori mai mult decât România în același an.

Liderii UE la încasări

La nivelul UE, cele mai mari sume sunt colectate de marile economii, unde atât consumul de energie, cât și activitatea industrială sunt mai intense. Germania, Franța și Italia se numără printre statele cu cele mai ridicate venituri din taxele de mediu, fiecare raportând anual încasări de ordinul zecilor de miliarde de euro.