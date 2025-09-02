Exclusivitatea privind vânzarea în România a unui proiect din Monaco de peste 140 de milioane de euro, disputată între doi actori de pe piața imobiliară locală

Omul de afaceri Eduard Ursescu, președinte al Camerei Bilaterale de Comerț și Industrie România – Monaco, susține, într-o declarație pentru Mediafax, că el deține de fapt contractul de exclusivitate privind proiectul complex rezidențial exclusivist din Monaco – Opus I, promovat recent de ANG | Forbes Global Properties România.

„ANG | Forbes Global Properties România aduce în premieră pe piața locală un proiect rezidențial de lux din Monaco, în parteneriat cu biroul Forbes Global Properties din Principat”, titra, pe 20 august, ANG | Forbes Global Properties România, printr-un comunicat preluat de presa de specialitate. Anunțul promova vânzarea apartamentelor din complexul Opus I, situat în inima districtului istoric Condamine, la câțiva pași de Portul Hercule. Potrivit reprezentanților ANG Forbes, imobilul rezidențial are șase etaje, construit în stil neoclasic de un dezvoltator internațional de renume, iar valoarea totală a proiectului depășește 300 de milioane de euro.

Eduard Ursescu: „Eu am exclusivitate”

„Cei de la ANG Forbes au susținut că dânșii au dreptul să promoveze și să vândă acest proiect pe piața românească, ceea ce este incorect, întrucât eu am un contract de exclusivitate în acest sens, contract despre care dumnealor știau”, a spus Eduard Ursescu.

„Acum, marea problemă apare din faptul că dumnealor cunoșteau faptul că eu am exclusivitate pentru acest proiect. Mai mult decât atât, am încercat să colaborăm, la insistențele dumnealor, însă din păcate, condițiile pe care dânșii încercau să le impună nu erau corecte față de clienții pe care îi reprezentam, eu reprezentându-i în condiții de exclusivitate conform legii monegasce și acel contract mi-a fost acordat «Intuitu personae» (contract la încheierea căruia considerația persoanei contractantului a fost determinantă – n.r.), deci ceea ce mă implică mult mai mult, nu doar sub un cadru legal, cât mai ales sub aspectul moral, pentru că eu am o bună relație cu dumnealor, dumnealor mă cunosc foarte bine și pentru mine până la urmă este mai important să-mi păstrez obrazul”, a declarat Eduard Ursescu pentru Mediafax.

Potrivit omului de afaceri, proprietarul proiectului este SCI (societate civilă imobiliară – n.r.) CONDASQUARE, societate comercială subiect de drept monegasc, deținută de Pascal Olivet și Patrik Martinez, despre care a spus că au fost de acord să le fie cunoscut numele.

„Forbes Global Proprieties a intervenit în acest proiect într-un mod, să spunem, forțat, pe ușa din spate, pentru că ei au cunoscut despre acest proiect de la mine, știind că am această exclusivitate. Ei au sunat la o agenție din Monaco, care și ei sunt afiliați la Forbes, și le-au comunicat că există un proiect în Monaco care ar fi de vânzare, nepunându-i la curent cu faptul că există deja un reprezentant exclusiv pentru acest proiect”, a afirmat omul de afaceri.

Doi români și-au rezervat deja apartamente

Eduard Ursescu susține că are exclusivitate pentru vânzarea unităților pentru România, dar nu numai, iar discuțiile avute cu ANG pentru a-i include și pe ei în aceasta înțelegere nu s-au concretizat. Monaco, Franța și Elveția nu au fost niciodată în discuție pentru reprezentarea exclusivă în înțelegerea cu dezvoltatorii proiectului.

„În urma discuției pe care am avut-o eu cu cei de la ANG și pe care nu am concluzionat-o, ideea era ca să se extindă această exclusivitate avându-i și pe ei. Dar noi nu ne-am înțeles. Exclusivitatea mea a fost la un moment dat întreagă, totală, referindu-ne strict ca până la o anumită dată, cât timp vor fi și ei în acest proiect, să facă referire doar la cei din România, pentru că ei erau Forbes România. Dar exclusivitatea mea este alta, nu asta o discutăm și o discutăm pe aceea în care ei s-au implicat în acest proiect încălcând și exclusivitatea mea, inclusiv de pe piața românească și pentru acești clienți”, a subliniat omul de afaceri.

Contractul de exclusivitate este, în principiu, limitată în timp.

„Eu am exclusivitate. În principiu, am început în aprilie, acum am prelungit-o din nou. Inițial a fost vorba de un an și acum s-a prelungit”, a spus Eduard Ursescu.

Omul de afaceri a confirmat că, în perioada din aprilie până în prezent, doi români au făcut primi pași pentru a cumpăra două apartamente. Ei au în prezent încheiat un contract de rezervare și au achitat un avans de 10% din valoarea proprietăților, restul urmând se achite pe faze de lucrări.

El nu dezvăluit nici prețul apartamentelor rezervate de români și nici numele lor. Achiziția se va finaliza după terminarea lucrărilor de construcție și recepția apartamentelor.

Valoarea întregului proiect este 140 de milioane de euro, iar prețul apartamentelor variază, 2,5 milioane de euro este cel mai ieftin studiu, 500.000 de euro costă locurile de parcare VIP, la sol, și urcă până la peste 40 de milioane de euro, apartamentele mari, de peste 500 de metri pătrați.

Traseul reprezentării

Potrivit lui Eduard Ursescu, proprietarii au vorbit cu domnii de Forbes Monaco care au declarat că ei nu cunoșteau despre faptul că există o exclusivitate pentru România, cel puțin și nu le-a fost comunicat acest lucru.

„Ei au fost contactați de un domn Sorin Raia din partea lui ANG Forbes în ideea de a obține un contract de reprezentare pentru Monaco care să fie împărțit și cu dumnealor în România. Tot dumnealor au spus că oricând vor veni să depună mărturie în sensul ăsta, că ei nu au nicio implicare, în sensul negativ al aceste implicări în această situație, întrucât nu au cunoscut această situație”, a declarat pentru Mediafax Eduard Ursescu.

Omul de afaceri a spus că proprietarii, care și-au dat acordul să le poată fi folosit numele, i-au precizat faptul că fiind acordat «Intuitu personae» acest contract de exclusivitate, adică în baza încrederii pe care dumnealor o au în el, nu există o formulă de a cuantifica încrederea, ci această situație se poate calcula strict făcând referire la valoarea acelui contract, care este de aproape 140 de milioane de de euro.

„ANG nu are niciun contract de exclusivitate. RI Properties – Forbes Global Properties este o companie imobiliară care aparține de rețeaua Forbes Monaco, care a fost contactată de corespondenta lor din Forbes din România, ANG Forbes, care cunoștea exact situația, că există o exclusivitate cel puțin pentru România. Ei i-au contactat pe cei de la RI Properties Monaco, ascunzându-le faptul că ei cunosc că există o exclusivitate în România, punându-i pe cei de la Forbes Monaco în situația în care să acorde un drept de a promova prin rețeaua Forbes și pentru România, drept pe care nu-l aveau și despre care nu aveau cunoștință. RI Properties – Forbes Global Properties nu știau de exclusivitate, au fost informați de proprietari. Instantaneu i-au sunat la cei din România”, a detaliat Eduard Ursescu.

Omul de afaceri spune că cei de la ANG Forbes au admis, telefonic, că au fost sunați de cei din Monaco și li s-a transmis că li s-a retras dreptul de a reprezenta această acest proiect, că nu au fost informați și că ei cunoșteau că Eduard Ursescu are această exclusivitate.

„Inclusiv proprietarii sunt foarte nemulțumiți de faptul că Forbes Monaco a dat mai departe această acest drept de a reprezenta, întrucât cei din Monaco nu au niciun fel de reprezentare exclusivă, ei lăsând impresia la un moment dat că vor reprezenta acest proiect doar în Monaco și au dat mai departe acest drept în rețea fără știrea proprietarilor. Mai mult decât atât, după această situație, pentru ca să nu mai existe niciun dubiu, am semnat un nou contract cu proprietarii, care să aibă între clauzele sale anumite prevederi exprese referitoare la aceste situații, ca să nu mai existe”, a spus Eduard Ursescu,

Noul contract fost semnat acum două zile, a precizat el.

„A fost așa un fel de Blitzkrieg (război fulger) ca urmare a faptului că am văzut ce s-a întâmplat și am vorbit cu ei, oamenii de foarte, foarte bună credință au spus doar «Ne cerem scuze, chiar nu am avut știință despre așa ceva. O să te rugăm frumos să iei măsuri cum vrei, vino, vreau să ne întâlnim fie la Geneva, fie la Monaco și semnăm un nou contract»”, a spus Eduard Ursescu.

Eduard Ursescu a admis că inițial a vrut să colaboreze cu ANG, după ce încheiase contractul cu proprietarii, dar condițiile expuse nu se suprapuneau cu moralitatea sa.

„Ei m-au rugat aproape o lună, au tras de mine, «Te rog frumos, hai să lucrăm împreună, că avem o rețea» și a spus «Cu mare drag m-aș asocia, cu condiția să fim corecți și coerenti în tot ceea ce facem și să respectăm promisiunile, chiar și alea care nu sunt scrise în acest contract pe care eu le am vizavi de proprietari»”, a detaliat omul de afaceri.

Potrivit lui Eduard Ursescu, el are exclusivitate imuabilă pentru tot ce însemnă client român, chiar dacă vine din America.

Despre demersul de a face public anunțul de reprezentare celor de la ANG, Eduard Ursescu spune că a aflat întâmplător de la prieteni pe 18 august, deci cu două zile înainte de a fi publicat comunicatul de presă. Dacă inițial spune că nu l-a deranjat foarte tare și nu i-am luat foarte tare serios, totul s-a schimbat când a apărut articolul de presă și a fost sunat într-o zi de opt sau nouă dintre clienții cu care vorbise anterior și care acum cereau detalii despre reprezentarea exclusivă.

„Efectiv m-a deranjat pentru că mi-a afectat nu doar imagina, ci și potențiale le vânzări”, a spus Eduard Ursescu.

În acest context, Eduard Ursescu a plecat acum două zile la Monaco, unde s-a întâlnit cu cei implicați și chiar a avut o primă întâlnire cu un avocat specializat recomandat de cei din Monaco, contractul cu proprietarii fiind făcut în dreptul monegasc.

„În potențialul contract pe care eu aș fi vrut să-l fi semnat cu cei de la ANG Efort România, le-am specificat foarte clar că acest contract se poate semna doar ca un contract sub-subsecvent al contractului meu care este în baza legii monegasce, deci pe cale de consecință și contractul dintre noi va trebui să fie supus acelorași legi și reglementări. Și pe ei i-a deranjat”, a spus omul de afaceri.

La întrebarea reporterului Mediafax, el spune că îi poate chema în instanță pe cei de la ANG pentru că au luat legătura cu cei de la Forbes Monaco.

„Chiar în conversația dintre mine și dumnealor există dovada faptului că ei acționau aici, că a venit din partea entității monegasce, ceea ce i-a spus, cum îmi explicase și domnul avocat, într-o situație foarte grea, pentru că valoarea despăgubirilor pe care noi potențial am putea să le cerem ar fi 140 de milioane, dar ei nu au această sumă, vă dați seama”, a spus Eduard Ursescu.

În prezent, înainte de a lua decizia de a merge sau nu în instanță, omul de afaceri a avut o discuție cu avocatul pe acest subiect și a spus că urmează să aibă o discuție cu cei de la ANG, pentru a vedea dacă sunt de acord cum ceea ce le va cere, respectiv publicarea unei o dezmințiri privind reprezentarea proiectului din Monaco.

Poziția ANG | Forbes Global Properties România

Oficialii ANG | FORBES Global Properties au declarat, la solicitarea Mefiafax pentru un punct de vede, că omul de afaceri Eduard Ursescu s-a prezentat la ei printr-un partener de afaceri cu care au relații de mai mult timp, susținând că are exclusivitate pentru România pentru vânzarea unui proiect în Monaco.

„Dat fiind faptul că știm că în Monaco este imposibil să efectuezi operațiuni de intermediere imobiliară ca persoană fizică (așa cum și în România este interzis), am verificat existența proiectului împreună cu colegii noștri de acolo”, a transmis Sorin Raia, managing partner la ANG | FORBES Global Properties, la solicitarea Mediafax.

„Aceștia au confirmat că proiectul există și că dețin mandat de vânzare direct de la dezvoltator, motiv pentru care am anunțat că promovăm proiectul prin Biroul Forbes Global Properties din Monaco, fără o relație directă cu dezvoltatorul, ci prin colegii noștri licențiați. Ulterior anunțării în presă a acestui parteneriat, domnul Ursescu a revenit susținând din nou că are exclusivitate, însă din documentele prezentate anterior nu a reieșit niciodată acest lucru”, a spus Sorin Raia.

„În acest sens, considerăm că, suntem îndreptățiți să promovăm acest ansamblu, având în vedere că Forbes GP Monaco are un contract valid și mai mult, majoritatea clienților interesați de astfel de investiții nu sunt rezidenți în România. Ca o completare importantă, menționăm si faptul că parteneriatul nostru cu Forbes Global Properties Monaco nu se rezumă doar la acest proiect, ci include și alte dezvoltări noi, precum și apartamente in revânzare din Monaco, ceea ce ne conferă o reprezentare reală și extinsă pe piața locală”, a transmis oficialul ANG | FORBES Global Properties, la solicitarea Mediafax.