FEDBET lansează o platformă despre impactul interzicerii jocurilor de noroc

Potrivit organizației, „scopul acestei platforme este de a aduce mai multă transparență în dezbaterea publică privind jocurile de noroc în regim de retail, prin crearea unei arhive digitale care centralizează date relevante despre industria de gambling din România”.

Interzicerea jocurilor de noroc tradiționale ar avea, potrivit FEDBET, un impact economic semnificativ asupra României în contextul OUG nr. 7/2026, care permite autorităților locale să decidă regimul acestor activități. Organizația susține că o astfel de măsură ar genera pierderi de peste 700 de milioane de euro anual la bugetul de stat și un impact economic total estimat la peste 1,33 miliarde de euro.

Datele prezentate indică, în același scenariu, dispariția a 29.429 de locuri de muncă la nivel național, în toate județele țării și în municipiul București. În același timp, ar fi afectate 4.866 de locații, inclusiv agenții de pariuri, săli de jocuri și agenții Loto.

Pierderi de 702 milioane de euro anual

FEDBET mai arată că pierderile fiscale directe ar depăși 702 milioane de euro anual, sumă formată din taxe specifice sectorului, contribuții sociale și alte obligații fiscale. La acestea se adaugă pierderi suplimentare din cheltuieli operaționale și efecte indirecte în economie, ceea ce ar duce impactul total la peste 1,33 miliarde de euro anual, aplicând un efect multiplicator estimat de 1,9 ori.

În structură, cele mai mari pierderi provin din segmentul slot-machine, cu peste 288 de milioane de euro anual, și din pariurile în cotă fixă, cu peste 152 de milioane de euro. Sectorul contribuțiilor sociale și al impozitului pe venit este estimat la peste 222 de milioane de euro pierderi anual la buget.

În plus, sunt estimate pierderi de peste 31 de milioane de euro anual în cazul Loteriei Române, în scenariul în care aproximativ 50% dintre agențiile acesteia ar fi închise. FEDBET susține că acest lucru ar afecta inclusiv veniturile virate sub formă de dividende la bugetul de stat.

Impactul social

Din punct de vedere social, organizația estimează că aproximativ 28.049 de angajați din sectorul privat și încă 1.380 din cadrul Loteriei Române ar fi afectați direct de închideri. Impactul ar fi resimțit mai puternic în orașele mici și mijlocii, unde aceste locuri de muncă reprezintă o parte importantă a sectorului serviciilor.

FEDBET mai precizează că, în scenariul interzicerii, 43.006 de mijloace de joc ar fi scoase din funcțiune, iar 4.866 de locații comerciale ar fi închise la nivel național.

Creșterea cererii pe piața neagră

Organizația susține că obiectivul declarat al interdicției, respectiv protejarea consumatorilor vulnerabili, nu ar putea fi atins în practică, întrucât cererea s-ar muta către piața neagră, unde statul nu mai are instrumente de control sau protecție și nu mai încasează venituri fiscale.

FEDBET subliniază că „impactul este amplificat și de reducerea finanțării sportului olimpic, paralimpic și privat, precum și a unor proiecte finanțate din Fondul Cultural Național și Fondul Cinematografic”.

Organizația mai arată că „acest website va fi actualizat, în mod constant, cu informații despre hotărârile adoptate de consiliile locale privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc tradiționale”, precum și cu analize ale impactului economic generat.

De asemenea, „platforma pune la dispoziție o hartă interactivă a impactului în principalele municipii din România, realizată pe baza datelor oficiale din registrul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN)”.

„Am lansat această platformă pentru ca informațiile să fie centralizate și accesibile oricui, astfel încât publicul și decidenții să înțeleagă mai bine impactul real al interdicțiilor. În absența unor politici fundamentate pe date se pot genera efecte nedorite, precum migrarea consumului către piața neagră și diminuarea capacității statului de a controla și reglementa eficient acest domeniu. Platforma își propune să ofere un instrument obiectiv de analiză, care să arate care sunt costurile reale ale interdicțiilor și să susțină decizii informate”, a declarat președintele Federației Organizatorilor de Jocuri de Noroc, Alexandru Domșa.