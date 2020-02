Florin Cîţu anunţă că România va intra în procedura de deficit excesiv în martie. „Încă un cadou lăsat României de PSD"

România va intra, cel mai devreme în luna martie, în procedura de deficit excesiv, a declarat ministrul demis al Finanţelor, Florin Cîţu. Declanşarea procedurii de către Comisia Europeană e „încă un cadou lăsat României de PSD", iar deficitul va veni sub 3% în 2022, spune Cîţu.

„România va intra în procedura de deficit excesiv, încă un cadou lăsat României de cei de la PSD, procedura de deficit excesiv, nu putem să evităm acest lucru. Ce putem noi să facem este să ne asigurăm că venim cât mai repede cu deficitul pe ESA sub 3%. Am arătat deja acest lucru în strategia fiscal-bugetară, ne întoarcem sub 3% în 2022, pentru că este cel mai rapid, dar, în acelaşi timp, nu vrem să influenţăm negativ economia”, a spus Florin Cîţu, luni seară, la Realitatea Plus.

Potrivit ministrului, decizia de a porni procedura de deficit excesiv pentru România este la Comisia Europeană: „vom vedea când va dori Comisia să o ia. Cel mai devreme este în martie, dar poate să fie şi în mai, depinde de Comisie".

Bugetul pe 2019 s-a închis cu un deficit de 4,6% din PIB, echivalentul unor cheltuieli cu 48,3 miliarde de lei mai mari decât veniturile bugetare.

Bugetul elaborat de PSD pe anul trecut avea în vedere un deficit de 2,76%, ţinut în limita de 3% prin amânarea de plăţi, concedii medicale şi rambursări de TVA către firme.

Guvernul PNL a decis să nu împingă aceste plăţi în 2020, ceea ce a dus la umflarea deficitului la 4,6%.

