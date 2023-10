Fondul Proprietatea vrea să-şi răscumpere până la 670 de milioane de acţiuni

Fondul Proprietatea (simbol bursier FP) a anunţat miercuri seară la Bursa de Valori Bucureşti că intenţionează să-şi răscumpere până la 670 de milioane de acţiuni, prin intermediul Swiss Capital şi Auerbach Grayson, astfel că a depus la Autoritatea de Supraveghere Financiară o solicitare de aprobare a acestei oferte, scrie ZF.

“Se anticipează că detaliile complete ale Ofertei, inclusiv preţul, vor fi anunţate dacă şi când Oferta va fi implementată şi aprobarea de la ASF obţinută, aprobare care se estimează să fie primită în termen de 10 zile lucrătoare, potrivit reglementărilor în vigoare”, se arată în raportul Franklin Templeton, administrator al Fondului Proprietatea.

Depunerea solicitării de aprobare a ofertei publice nu reprezintă o garanţie că Fondul va derula efectiv oferta publică. “Decizia Fondului de a demara oferta publică va depinde de mai mulţi factori (inclusiv condiţiile de piaţă şi aprobarea de către ASF a documentaţiei de ofertă publică)”.

Acţiunile FP au închis miercuri la 0,4 lei. La acest preţ operaţiunea de piaţă se ridică la 268 mil. lei. Fondul răscumpără acţiuni pentru a le anula şi ulterior pentru a distribui cash către acţionari.

Fondul Proprietatea are o capitalizare bursieră de 2,5 mld. lei. În ultima lună acţiunile au urcat cu 2,4% pe tranzacţii de 181 mil. lei. Spre comparaţie indicele BET are plus 1,55%.