Gabriela Firea: „1 din 5 cupluri din România suferă de infertilitate, iar anul trecut s-a atins un record negativ de nașteri”. Apel pentru sprijinirea familiilor

Europarlamentarul și vicepreședintele PSD, Gabriela Firea, a scris vineri dimineață, într-o postare pe Facebook, despre scăderea dramatică a natalității și creșterii infertilității în România.

Firea a participat la o dezbatere organizată la Senatul României, unde, alături de specialiști și parlamentari, unde a analizat situația demografică și posibilele soluții pe această temă.

„Am participat la o dezbatere organizată la Senatul României (…) unde am pus pe masă datele dure care arată că nu mai avem timp de pierdut. Dar și soluțiile”, a transmis aceasta.

Potrivit europarlamentarei, infertilitatea a devenit o problemă majoră în România, având un impact mare asupra scăderii natalității.

„Infertilitatea nu este o excepție, ci o realitate medicală care lovește în inima societății noastre: 1 din 5 cupluri din România suferă de infertilitate, iar anul trecut s-a atins un record negativ de nașteri.”

Ea a venit și cu o serie de statistici îngrijorătoare privind natalitatea în România.

„Anul trecut s-au născut puțin peste 145.000 de copii, cea mai mică cifră din ultimul secol. Ca termen de comparație, în urmă cu un secol se nășteau de patru ori mai mulți copii.”

Firea a mai afirmat că problema este și mai gravă în mediul urban.

„În mediul urban, 4 din 10 cupluri nu reușesc să obțină o sarcină, deși încearcă de peste un an.”

Implicarea statului poate avea rezultate semnificative, a spus Gabriela Firea, oferind ca exemplu programul FIV implementat în perioada în care ea a fost primar general.

„Am demonstrat că, dacă statul se implică, rezultatele apar. Am inițiat programul FIV la Primăria Capitalei, iar în acel mandat s-au născut peste 600 de copii.”

Firea a menționat și inițiativele de la nivel național. „La nivel național, am inițiat programul cu finanțarea a 10.000 de proceduri FIV anual. Din septembrie 2023 și până acum, avem deja 2.000 de copii născuți și alte câteva mii de sarcini în evoluție.”

Ea a prezentat și o serie de propuneri pentru perioada următoare, precum transformarea programelor de sprijin în unele permanente și introducerea unui screening național pentru endometrioză.